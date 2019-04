Merkki- uskollisimmat autokaupan asiakkaat löytyvät Kauhajoelta

Kauhajoki

kertoo, kuinka usein asiakkaat ostivat uuden auton samasta liikkeestä kuin edellisellä kerralla. Maakunnan Auton Kauhajoen myymälän prosentti oli 78,8. Selvitys on markkina- ja luottotietoyhtiö Bisnoden tekemä.Toyota on Suomen myydyin automerkki.– Kaikissa henkilöautomalleissa on myös hybridiversio, kertoo Autotalo Nystedt Oy:n myyntijohtaja, tuttu mies talosta jo vuodesta 1998.Nystedt on nimessä siksi, että se osti Maakunnan Auton Kauhajoen ja Seinäjoen myymälät kahdeksan vuotta sitten, mutta tuttu nimi on säilytetty aputoiminimenä. Mikko Tamsi on aloittanut uudessa tehtävässään maaliskuun alussa. Työ vie miestä nyt yrityksen eri toimipisteisiin välillä Kauhajoki-Ylivieska.aloitti talossa vuonna 1994 ja toimi muutaman vuoden yksin, kunnes Mikko liittyi seuraan. Tänä keväänä toimenkuvien muuttuessa oli aika saada vahvistusta joukkoon ja niin taloon tuli, Tamsi hänkin.Kauhajoen liikkeen asiakkaat ovat pääosin Suupohjan ja lähikuntien alueella. Autokauppa on kuitenkin muuttanut muotoaan viime aikoina. Autokuumetta potevat tutkivat tarkasti netistä eri vaihtoehtoja. Mikko Tamsin mukaan tutkimus kertoo, että käytetyn auton katsoneista 60 prosenttia ostaa sen, kun tulee liikkeeseen.– Myymme käytettyjä autoja ympäri maan ja uusia noin sadan kilometrin säteellä. Tänä vuonna olemme jo tilanneet lähes sata autoa asiakkaillemme, kertoo Mikko Tamsi.Uusien autojen toimitusaika mallista riippuen on kuukaudesta puoleen vuoteen.– Asiakkaalle voi olla hyvä, että hän saa ajaa tuon ajan vielä omalla autollaan, vaikka vaihtohinta on jo sovittu. Toki me teemme arvion, minkä verran vaihdossa otettavaan autoon voisi odotusaikana tulla lisäkilometrejä.Myyjillä tulee olla hyvä tuotetuntemus, jotta he osaavat vastata asiakkaiden kysymyksiin. Se vaatii jatkuvaa kouluttautumista, sillä uusia turva- ja lisävarusteita tulee kovaa vauhtia.– Meidän tulee tietää jonkin verran myös kilpailijoiden merkeistä.Autojen viikonloppunäyttelytkin pitävät edelleen pintansa.– Yleensä tammikuussa joka merkillä on uutuusmallien esittelyviikonloppu. Silloin asiakkaita käy runsaasti, kun ei välttämättä ole paineita ostaa mitään. Markkinointityötä tehdään myös pitämällä kokonaisia lanseerausviikkoja tai kanta-asiakasiltoja. Paras mainos on kuitenkin se myyty auto, toteaa Tamsi.