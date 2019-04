Kauhajoki

Suklaasta, sokerimassasta ja kermasta houkuttelevia herkkuja

Kauhajoki

Piia Tella

Suklaata päällä ja sisällä.

Tarkkaa puuhaa.

harrastaa leipomista. Eikä minkä tahansa käntyn tekoa, vaan upeiden, näpertelyä vaativien yksityiskohtien koristamien kakkujen ja pikkuleipien tekemistä. Tella kertoo olleensa äitinsä mukana leipomisessa jo pikkutytöstä.– Opettelu oli sen takia helppoa, hän myöntää.Toki hän on opiskellut suurtalouskokiksi ennen nykyistä terveystarkastajan ammattiaan. Piian jutut -leivontablogia hän on pitänyt vuodesta 2010.– Tykkään käyttää paljon marjoja leivonnaisissa ja teen itse hillot kakkuihin.Haastattelupäiväksi hän on valmistanut monen värisiä ja kokoisia pikkuleipiä.– Aiemmin kotimaisissa leivontakaupoissa oli huonosti muotteja, mutta nyt niitä saa jo paremmin. Harvoin teen normaalia pikkuleipätaikinaa, vaan maustan sitä erilaisilla valmiilla aromipastoilla; esimerkiksi mango- tai mansikkapastalla. Pikkuleipien pintaan laitetaan sokerimassaa tai pikeeriä, jota voi värjätä.Hänen viimeisin ostoksensa on kynäruisku, jolla hän maalaa vaikkapa pikkuleipien päälle kuvia.Pöydässä on suklaamuffinsseja, joissa on aitoa suklaata ja päällä olevat ruusut on tehty kaulittavasta valkosuklaasta. Muhkean makkaralenkin muotoisessa pinkin ja lilan sävyisessä kakussa on keksipohja ja täytteenä vadelmamoussea. Kirkkaan oranssin appelsiinikakun pinta on suihkutettu suklaaspraylla.– Kakku on oltava jäinen, jotta pinnasta tulee mattamainen.Yhdellä lautasella kinuskitäytteisiä suklaakonvehteja ja fudgeja eli pehmeitä kermakaramelleja. Jälkimmäisistä tulee mieleen lapsuuden purkkalevyt. Tella sanoo, että konvehdit ovat tällä hetkellä vaikeimpia tehdä, koska suklaa vaatii tarkan temperointikäsittelyn onnistuakseen.– Lasten synttäreille teen erikoisia teemaleivonnaisia sen mukaan, mitä he toivovat.Piia Tella sanoo, että hän leipoo myös ystäville ja perheelle. Viime vuonna hän osallistui Teuvan kunnan järjestämään Teuva 150-leivoskilpailuun ja voitti sen.– Olen joskus miettinyt kokonaan leipuriksi siirtymistä, mutta täällä se ei ehkä kannattaisi omana yrityksenä. Paras olisi, jos pääsisi jollekin toiselle leipomaan ja vaikka samalla tekemään omavalvontaan liittyvää työtä.Pienten piiperrysten tekeminen vaatii keskittymistä. Niinpä ne onkin saatava tehdä rauhassa. Tella myös punnitsee kaikki raaka-aineet. Kakkupohjaan sokeria laitetaan 0,7 kertaa munien määrä. Sama suhde on jauhoissa, joihin Tella sekoittaa perunajauhoja. Kunnollinen vatkaaminen tuottaa kuohkean taikinan.– Minulle sanotaan usein, että voiko sinulle tarjota mitään, mutta tykkään maistella muiden tekemiä leivonnaisia. Jokainen tekee oman makuisiaan ja näköisiään.Vaikka Piia Tella näpertelee toinen toistaan ihastuttavampia taideteoksia, leipoo hän myös sämpylöitä, korvapuusteja ja karjalanpiirakoita, sillä hän pitää käsillä tekemisestä.– Nyt olen ihastunut hapanjuureen tehtyyn leipään. Käytän siinä vehnää ja spelttiä. Sen sijaan ruisleivän tekoa en vielä ole opetellut.