Hiihtokausi paketoitiin palkitsemisilla

Kauhajoen Karhun hiihtojaoston sihteerikertasi tilaisuudessa kuluneen talven tapahtumia. Nappulahiihdoissa otettiin käyttöön ennakkoilmoittautuminen ja sen toimiminen sujuvoitti kisaillan kulkua. Nappulahiihtäjien määrä nousi reilusti aiemmista vuosista, sillä keskiviikkoisin latuja kulutti keskimäärin yli sata lasta ja nuorta.Edelliskauteen verrattuna menestys maakunnan laduilla tänä talvena otti huiman harppauksen eteenpäin. Mitaleita, hyviä sijoituksia sekä ennen kaikkea hyviä ja iloisia hetkiä koettiin talven mittaan. Varsinkin viestihiihdot sytyttivät niin kisaajat kuin kannustajatkin. Kauhajoki myös noteerattiin monella kisapaikalla kasvaneen menestyksen sekä osallistumisinnon perusteella.Jaoston puheenjohtajakertoi tulevaisuuden suunnitelmista ja paljasti, että ensi vuoden maakuntaviestiä on anottu Kauhajoelle. Hiihtopiirin päätös kuullaan toukokuun puolivälin jälkeen. Maakuntaviesti pidetään helmikuun alussa ja samassa yhteydessä hiihdetään myös Nuorisoviesti. Etenkin Nuorisoviesti on oiva kisa nuoremmille kokeilla viestihiihtoa ja varsinkin, jos sen saa hiihtää kotiladuilla.Kesän aikana hiihtojaosto järjestää yhteistreenejä ja hyvinä harjoitteina toimivat myös kesälajit (yleisurheilu, suunnistus, pyöräily ym.). Suunnitelmissa on myös leirityksiä eri kokoonpanoilla. Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestetään Sotkan polkujuoksu.Tilaisuuden lopuksi palkittiin Kauhajoen Karhun hiihtojaostoa piirin- tai kansallisissa kisoissa edustaneet. Heitä oli kaikkiaan 34 hiihtäjää. Lisäksi palkittiin Vuoden tulokkaana, Vuoden kehittyjänä, Hopeasompa-nuorenaja vuoden hiihtäjänä. Lionsin kiertopalkinnot jaetaan aina 12-vuotiaiden sarjojen parhaille ja tänä vuonna palkinnot saivatsekä. Erityiskiitos annettiin myös pitkäaikaiselle lähettäjällesekä tunnolliselle talkoolaisellepalkittiin ajanoton eteen tehdystä työstä.