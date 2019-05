Mönkijällä pääsee pahaankin paikkaan vaikkapa kadonneen etsinnässä

Kauhajoki

Viranomaisten apuna.

Ohjausta, opastusta.

Turvallisuus.

varmaan ainakin siitä, että yhdistyksen väki tekee retkiä eri puolilla maata ja jopa rajojen ulkopuolella. He myös pyynnöstä rakentavat uusia ajoalueita esimerkiksi maaseutumatkailuyritysten käyttöön. Parhaillaan yhdistyksen miehet ovat opastamassa Lestijärvelle tulevan reitin tekoa sekä rakentamassa Jurvan Botniaringille tehtävää reittiä.– Toiminnassamme ajojen lisäksi tärkeitä juttuja ovat junnutoiminta, vapepa-yhteistyö, hyväntekeväisyys, erilaiset huolto-ja tukipalvelut monenkirjavissa tapahtumissa, kuljettajien koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa, kertovatjaHuolto- ja tukipalvelut tarkoittavat esimerkiksi sitä, että erilaisissa tapahtumissa ja kisoissa West Coast ATV:n väki hoitaa vesi- ja muut huoltokuljetukset. Vapepassa eli vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa mönkijät ovat monesti ainut kulkuväline, jolla pääsee maastoon kuin maastoon. Yhdistyksen väkeä on ollut mukana niin metsäpalojen sammutustöissä kuin kadonneiden etsinnässä. Liukosen mukaan yhdistyksellä on sellaista kalustoa, jota pelastuslaitokselta ei löydy.– Puolen tunnin sisällä meille tulleesta hälytyksestä on mies mönkijän kanssa lähtövalmis. Hälytys menee meidän kaikille 70 aktiivijäsenelle, mutta tilanteeseen mennään sillä vahvuudella, mikä viranomaisten mukaan on tarpeen, sanoo Liukonen.Kaikki kerhon jäsenet ovat automaattisesti mukana ja Anssi Mustonen on kerhon oma auktorisoitu vapepa-kouluttaja.Yhdistyksen tukikohtana on soramonttualue Hyypässä. Sieltä lähtee reitti, joka on tehty maanomistajien suostumuksella. Reittiä on noin sata kilometriä.Liukonen kertoo, että yhdistys edistää mönkijäharrastusta ja antaa maastoajokoulutusta.– Juniorityön ajatuksena on saattaa nuoret luvallisille reiteille villin ajelun sijaan. Ajo-opetusta tarvitaan, koska mönkijässä voi olla tuhannen kuution moottori, jossa on vääntöä ja tehoa. Myös aikuisille ajoharrastusta aloittaville pidämme koulutusta.Anssi Mustonen sanoo, että he haluavat saada villit kuskit suojiinsa.– Jos yksi villi mönkijäkuski mokaa, se kaatuu meidän kaikkien niskaan.Tapio Liukosen haaveena on koko maan kattava reittiverkosto kuten moottorikelkkailijoilla on.– Me teemme mönkijöiden kanssa nyt sitä työtä, minkä kelkkailijat ovat tehneet jo 1980-luvulla.Yhdistyksen koulutusta on tarjolla Youtubessakin. Sinne on tehty opetusvideoita erilaisten lisälaitteiden kiinnittämisestä mönkijöihin sekä laitteiden testauksia.Yhdistys on mukana hyväntekeväisyydessäkin. Se on yhdessä ehkäisevän nuorisotyön kanssa järjestänyt nuorille ajotapahtumia.Seura järjestää mönkijäajoja Kauhajoella yhdistyksen omalla reitillä. Miehet kertovat, että kerholta lähtee ajoihin aina vastuullinen opas mukaan. Ajo- tai muita tapahtumia järjestetään viikottain. Yhdistyksen tärkeä tavoite on luoda puitteita luonnossa liikkumiselle ympäristöarvoja kunnioittaen. Turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Mönkijän pakollisiin varusteisiin kuuluvat liikennevakuutus, sammutin, ensiapulaukku ja puunsuojaliina. Kuljettajan pakollinen varustus on kypärä ja oikea asenne.Puolitoista viikkoa sitten kerhon tukikohdassa järjestettiin koeajotapahtuma, jossa halukkaat saivat kokeilla mönkijöitä ja tutkia niihin saatavia lisälaitteita. Tapahtumassa oli mukana kotimaisia alan valmistajia ja myyjiä. Mönkijämyynti kasvaa noin kymmenen prosentin vuosivauhtia. Viime vuonna rekisteröitiin 6 000 menopeliä.