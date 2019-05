Kauhajoki

Tuomas Heikkilälle kaksi futsalin SM-mitalia

Kauhajoki/Jyväskylä

Kauhajokelaislähtöinen

Finaalisarja 3-0.

voitti jyväskyläläisen Kampuksen Dynamon (KaDy) riveissä kaksi SM-mitalia futsalissa. Hän saavutti kultaa aikuisten liigassa ja pronssia U21-liigassa.Useimmiten sisätiloissa pelattava futsal muistuttaa jalkapalloa. Futsalissa on vastakkain kaksi joukkuetta, joissa kummassakin on kentällä samaan aikaan maalivahti ja neljä kenttäpelaajaa.Aikuisten liigassa KaDy voitti akaalaista Leijona Futsalia vastaan kaikki kolme finaaliottelua. Peleistä kaksi meni jatkoajalle. Matsit päättyivät Jyväskylässä 5-1 ja 2-1 ja Akaassa 4-5.– Meillä on ammattivalmentaja, montenegrolainen. Muutama pelaajakin on täysammattilainen. Harjoituksia oli tällä kaudella parhaimmillaan 6-7 viikossa, kauhajokelainen Heikkilä mainitsi.Hän oli mukana kuudessa edustusryhmän matsissa kakkosmaalivahtina.– Meillä on joukkueessa Suomen maajoukkueen ykkösmaalivahti, jolla oli torjuntavastuu. Itse sain ensimmäiset peliminuutit edustusryhmän kanssa Pohjoismaiden seurajoukkueiden mestaruusturnauksessa Tanskassa ennen liigakauden alkua.Peliminuutteja Heikkilälle kertyi paljon alle 21-vuotiaiden liigassa, jossa hänelle kirjattiin kuusi maaliakin.– Kaikissa U21-otteluissa pelasin maalivahtina ja tykkäsin välillä nousta mukaan hyökkäyksiin, jonka seurauksena tulivat myös nuo kuusi maalia.Heikkilä lisäksi pelasi pari ottelua aikuisten kakkossarjassa.– Peli on liigassa etenkin strategisesti todella paljon edellä divarin tasoa. Esimerkiksi erilaisia kulma- sekä sivurajakuvioita meillä on liigajoukkueessa yli 10. Kaiken kaikkiaan on ollut tosi hienoa päästä treenaamaan KaDyn kanssa. Ensi vuonna lähdemme tavoittelemaan uutta mestaruutta.