Kauhajoen kirkko on poissa käytöstä viisi kuukautta

Kauhajoen pääkirkon

Yhteiskyydein kyläkirkkoon.

Konfirmaatiot alkukesästä.

remontti on pian alkamassa. Kunnostustyöt aloitetaan kirkon ulkopuolelta jo toukokuun aikana ja heinäkuun alussa siirrytään sisälle. Alustavan suunnitelman mukaan kirkko on poissa käytöstä heinäkuun alusta joulukuun alkuun asti.– Perustekniikkaa on jo vedetty ja sähkön tuloa päivitetty. Kuparikatto tarkistetaan ja heikompia kohtia tiivistetään. Paloturvallisuutta päivitetään siten, että kirkon sivuille tehdään perustukset ja tielinjaus, että esimerkiksi paloautot pääsevät tarvittaessa ajamaan tarpeeksi lähelle, kertoo vs. kirkkoherraKaton välitilaa kuivatetaan, mikäli sinne on kertynyt kondenssivettä, ja ilmanvaihtoa päivitetään. Lisäksi ikkunat kunnostetaan, seinät maalataan ja kuoriosaan uusitaan matto.– Penkit viedään lakattaviksi. Pari penkkiriviä poistetaan takaosasta ja siihen tehdään vapaata tilaa. Aulan seinällä oleva reliefi siirretään kirkon takaosaan, missä se on paremmin esillä, Ala-Opas kertaa suunnitelmia.Kun pääkirkko on pitkään poissa käytöstä, vaatii se seurakunnalta erikoisjärjestelyjä. Ala-Oppaan mukaan jumalanpalvelukset aiotaan järjestää niin, että heinäkuussa käytetään Kauhajärven kirkkoa, elokuussa Nummijärven kirkkoa ja syyskuusta eteenpäin seurakuntakeskusta.– Muutamia isompia tilaisuuksia, joihin on odotettavissa enemmän väkeä, pidetään ammattikoulun salissa. Näitä ovat esimerkiksi kummikirkko. Ruokamessuviikonloppuna jumalanpalvelus pidetään Hämes-Havusessa isossa teltassa.Seurakunnasta toivotaan, että kesän aikana matkat kyläkirkkojen jumalanpalveluksiin sujuisivat yhteistyöllä niin, että omalla autolla kulkevat voisivat ottaa kyytiin niitä, joille kyytiä kirkkoon ei muuten järjestyisi.– Ajatuksena on, että kokoontuisimme 45 minuuttia ennen jumalanpalveluksen alkua seurakuntakeskuksen pihaan ja kulkisimme siitä kyläkirkkoihin yhteiskyydein. Kirkonmenojen jälkeen on aina kirkkokahvit, Ala-Opas suunnittelee.Kesän juhlien osalta suunnitelmat on tehty valmiiksi jo hyvissä ajoin. Ala-Opas kertoo, että rippileirit on aikataulutettu keväälle ja alkukesälle niin, että kaikki konfirmaatiot ehditään pitää pääkirkossa ennen kesäkuun loppua.– Konfirmaatiot ovat niin suuria tilaisuuksia, että niiden väki ei kyläkirkkoihin mahtuisi. Meillä on kesäkuulla Majaniemessä kaksi suurta rippikouluryhmää sekä vaellusrippikoulu. Sen lisäksi keväällä on ollut hiihtolomaleiri ja Setälän rippikoulu sekä kaksi rippikoulua Roomassa. Aikataulut on suunniteltu jo viime vuonna, kun remontti oli jo tiedossa.Ala-Oppaan mukaan Kauhajoella vihitään vuosittain noin 40 paria, joista kesän aikana noin puolet. Tänä kesänä vihkiäisiä järjestetään pääosin Kauhajärven ja Nummijärven kirkoissa. Kyläkirkot soveltuvat hyvin myös kastejuhliin ja siunaustilaisuuksiin, joita vietetään usein myös muualla kuin kirkossa.– Kauhajoella siunaustilaisuuksista valtaosa pidetään nykyään siunauskappelissa, jonne mahtuu noin 130 henkeä. Kun uusi kappeli rakennettiin 1960-luvun puolivälissä, kauhajokelaiset ottivat sen heti omakseen. Monissa muissa kunnissa siunaaminen tapahtuu yleensä aina kirkossa.