Kauhajoki

Moni-ilmeisiä satukirjan- kuvituksia näyttelyssä Teuvalla

Teuva

Puolalaisen

Aktiivinen yhdistys.

lastenkirjakuvittajatöitä on esillä Teuvalla kulttuuritalo Orrelassa. Näyttelyn järjestää Teuvan Suomi-Puola -yhdistys. Lauantaina avautunut näyttely on ainutlaatuinen näillä seuduilla, sillä se on ollut esillä vain Rovaniemellä ja Helsingissä. Teuvalta se palaa Puolaan. Yhdistyksen yhteistyökumppanina on tässä Teuvan kirjasto, joka täyttää tänä vuonna 170 vuotta.– Alun perin oli tarkoitus pystyttää näyttely kirjastoon, mutta Orrelassa on enemmän tilaa ja täällä saamme työt turvallisuudenkin kannalta paremmin esille, kertoo näyttelyä Teuvalle ideoinut Teuvan Suomi-Puola -yhdistyksen puheenjohtaja ja Suomi-Puola -yhdistysten liiton 2. varapuheenjohtaja– Ihastuin Helsingissä tähän näyttelyyn ja ajattelin, että se pitää saada Teuvalle. Tänne se sopii luontoaiheidensa perusteella hyvin.Janusz Grabianski (1929-1976)on tunnettu varsinkin eläinsatujen kuvittajana, ja hänen kuvittamiaan kirjoja on käännetty suomeksikin. Teuvan kirjastossakin niitä on muutama ja ne ovat esillä näyttelyssä. Hänen kuvittamiaan kirjoja on julkaistu 21 kielellä ja ne ovat saaneet useita palkintoja. Hänen kuviaan on muun muassa Hans Christian Andersenin, Mark Twainin, Grimmin veljesten ja Enid Blytonin kirjoissa. Grabianski on tehnyt myös puolalaisia postimerkkejä, julisteita, opetusmateriaaleja.Teuvan Suomi-Puola -yhdistys toimii erittäin aktiivisesti. Viime kesänä se järjesti Ars Nova Botnica -taidenäyttelyn yhteydessä puolalaisen grafiikan ja ex libristen näyttelyn, joka oli hyvin suosittu. Elokuussa yhdistyksen järjestämälle matkalle Teuvan ystävyyskaupunki Cieszyniin lähtee 30 henkilöä. Lokakuussa yhdistys aikoo järjestää puolalaisen elokuvan viikon Teuvan elokuvateatterissa. Yhdistys on asukaslukuun suhteutettuna suurin Suomen 21 Suomi-Puola -yhdistyksestä.