Latva-Panulassa rippijuhlat ovat kesän kohokohta

Tulevan kesän

Merkkipaalu.

kohokohta onperheessä jo tiedossa. Silloin perheen kaksospojatjapääsevät ripille. Pojat suuntaavat rippileirille Majaniemeen kesäkuun puolessa välissä. Konfirmaatiopäivä koittaa 30. päivä kesäkuuta. Leirille on tulossa paljon tuttuja kavereita.– Leirille sai esittää kaksi kaveritoivetta. Aika lailla kaikki, jotka halusivat, pääsivät samalle leirille, Rasmus kertoo.Rippikouluun pojat suhtautuvat tyynesti. Se ei erityisemmin jännitä. Juhlia he odottavat enemmän kuin itse leiriä.– Olisipa vain ne juhlat, Roope virnistää.Konfirmaatiopäivää on alettu jo valmistella. Poikien äiti,, kertoo, että juhlat aiotaan pitää kotona. Paikalle kutsutaan lähimmät sukulaiset ja ystäväperheet sekä tietenkin poikien kavereita.– Vieraslista on vielä työn alla. Vaikeaa on se, mihin sen rajan vetää. Monia sukulaisia näkee niin harvoin, että olisi kiva olla koolla isolla porukalla, Tiina miettii.Hän aikoo valmistaa tarjoilut pitkälti itse muutaman ystävän avustuksella. Myös äiti, sisko ja anoppi ovat lupautuneet apuun.– Olen aina tykännyt järjestää juhlia ja kutsua ihmisiä kylään. Suunnitelmat ruokien ja tarjoilujen suhteen on jo hyvällä mallilla, Tiina kertoo.Juhlien sankarit ovat toki saaneet esittää omat toiveensa tarjoilujen suhteen. Poikien päätöksestä ruoaksi valikoitui kermainen lohikeitto.– Sisko-mummun lusikkaleivät ja limppu ovat myös poikien suosikkeja, Tiina lisää.Äidin mukaan pojat pääsevät mukaan myös muihin juhlien valmisteluihin, kuten siivoukseen.– Kyllä tässä varmasti talo laitetaan ylösalaisin ennen juhlia. Roope ja Rasmus saavat osallistua valmisteluihin, Tiina naurahtaa.Pojat arvelevat, että rippikoulun käyminen ei muuta heidän elämäänsä sen kummemmin. Tiina näkee sen yhtenä vaiheena aikuistumisessa.– Ehkä se omassa mielessä on sellainen merkkipaalu, että sen jälkeen voi joissakin asioissa antaa pojille enemmän vapauksia, hän pohtii.Vähän haikealtakin lasten ripille pääsy äidistä tuntuu.– Kyllä se vähän haikeaakin on, kun pojat ovat jo näin isoja. Vuodet menee niin äkkiä. Tuntuu siltä kuin olisi vasta hetki sitten itse päässyt ripille ja nyt järjestää jo omien lasten rippijuhlia, Tiina nauraa.