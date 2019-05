Kehitysvammaisten muotinäytös veti tuvan täyteen yleisöä

Kauhajoki

Värkkööplassilla nähtiin muodin loistoa, hienoja kampauksia ja meikkejä sekä tyylikkäitä malleja ”Sinä olet ainutlaatuinen” -muotinäytöksessä, minkä järjestivät Kauhajoen kehitysvammaisten tuki ry, Studio My Style ja LLKY:n Värkkööplassi (Kauhajoen toimintakeskus). Yleisöä oli sananmukaisesti tupa täynnä.Ajatus muotinäytöksen järjestämisestä oli parturi-kampaajayrittäjä, jonka oma-sisko on kehitysvammainen. My Stylessä vuokratuoliyrittäjänä toimiva nainen kertoo, että sisko on usein ollut innokas koehenkilö kampaus- ja meikkauskokeiluissa.– Minulle tuli ajatus, että olisi kivaa antaa jotain takaisin. Esitin ajatuksen muotinäytöksestä tukiyhdistykselle, missä äitimmeon ollut aikoinaan aktiivinen toimija. Ajatus sai kannatusta ja lähti liikkeelle nopeasti.Kolmen pääjärjestäjän ohella muotinäytöksen järjestelyissä tai tukijoina olivat kehitysvammaisten Me Itse ry:n Kauhajoen ryhmä, Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen Krouvi, Fiinikuva, Kimppu Kivaa, Muotitalo Petriina, Hetki Kauneutta, Oriflame-edustaja Tuija-Leena, Koria ja Komia, Serres Oy ja Suupohjan ammatti-instituutti.Muotinäytöksessä esiintyneet 21 mallia työskentelevät arkisin Värkkööplassilla ja asuvat kauhajokisissa kehitysvammaisten asumisyksiköissä. Yksi Värkkööplassin catwalkilla esiintyneistä malleista oli, joka kertoi jännittäneensä hieman esiintymistä yleisön edessä. Mallina toimiminen oli kuitenkin elämys.– Tämä on hauskaa, kun saa hienon kampauksen ja meikkauksen sekä pääsee esittelemään hienoja vaatteita, hän iloitsi.Yli-Villamo ja Oja-Nisula olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, miten paljon väkeä aurinkoisena pyhäpäivänä järjestetty näytös sai liikkeelle. Muotinäytöksen alussa esiintyi Kultahiput-kuoro. Juontajana toimi kaupunginjohtaja