Kauhajoki

Hyypänlaaksoa ristiin rastiin menopelillä jos toisellakin

Kauhajoki

Huomenna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siksakkia joen yli.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

sunnuntaina Hyypänlaakson molemmin puolin liikkuu monenmoisia menopelejä, kun ajetaan ensimmäinen Hyypänlaakson ympäriajo.– Haluamme järjestää tavallisista mopo- ja moottoripyörätapahtumista poikkeavan tapahtuman, kertoo idean isäAktiivit Hyypän koulun vanhempainyhdistyksestä, Hyypän urheilijoista ja kyläyhdistys JoPaKista ovat järjestelyjen takana. He sanovat, että tapahtuma on suunnattu perheille. Hyypän majalla on lähes kahden hehtaarin piha-alue, joten toimintaa ja parkkitilaa riittää.Tapahtumassa on erilaisia ja eri mittaisia reittejä pitkin jokilaaksoa.– Autoilla ja moottoripyörillä kierretään todennäköisesti koko laakson ympäri. Säästä ja teiden kunnosta riippuu, mitä teitä pitkin mennään, mutta mopot, skootterit ja polkupyörät ajavat ristiin rastiin joen yli. Reitit tarkentuvat vielä lähempänä tapahtumaa, kertoivat järjestäjät puolitoista viikkoa sitten.Jos alue on jollekulle vieras, ei eksymistä tarvitse pelätä, sillä reiteille lähtee aina letkan vetäjä. Vauhti ei ole pääasia, vaan reiteillä pystyy ihailemaan monipuolisia maisemia.Ellei halua lähteä ajamaan reitille, voi vain tuoda oman kulkuvälineensä esille Hyypän majalle. Erikoisimmat menopelit järjestetään aivan omaan nurkkaukseensa, jossa niitä voi ihailla.Topi Rinta-Kauhajärvi sanoo kutsuneensa mukaan motoristeja lähiseuduilta ja maakuntarajojen ylikin.– Kaukaisimmat ovat tulossa Nivalasta ja Eurajoelta.Hyyppäläiset toivovat, että tapahtuma kokoaisi paikalle kylään muuttaneet uudetkin asukkaat. Myös alan harrastajat pääsevät yhteyksiin kaltaistensa kanssa. Odotus on, että paikalle tulisi 400-500 henkilöä.– Viisi vuotta sitten järjestimme Wanhat wehkeet -tapahtuman ja sinne myimme lähes 300 parkkilippua,kertoo.Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen, mutta ketään ei käännytetä pois, vaikka tulisi yllättäenkin, vakuuttavat järjestäjät.