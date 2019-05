Kauhajoki

Järjestömarkkinoilla 70 yhdistystä

Kauhajoki

Urheilukentän

Vahva yhdistyskenttä.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

juoksurata täyttyi järjestöjen teltoista ja toimintapisteistä. Mukana oli urheilua, terveyttä ja hyvinvointia sekä eri harrastuksia edustavia yhdistyksiä. Erään illan mittaan tehdyn laskelman mukaan kentällä liikkui lähes 400 kävijää.Teuvan taideseuran naiset kutsuivat lapsia taiteilemaan kanssaan.esitteli lasten tekemiä hauskoja maalauksia, jotka oli tehty hapsureunaiseksi leikatulla vessapaperirullan sisuksella. Taiteilijoiden vieressä oli Kaskisten navigaatioseuran osasto. Suomen pienimmässä kaupungissa majaansa pitävän yhdistyksen jäseniä on ympäri Etelä-Pohjanmaata ja Pohjanmaata.– Pidämme merenkulkukursseja, kertovat varakommodorija rahastonhoitajaSeuraavaksi on kesäkuun alussa tulossa optimistijollakurssi lapsille ja nuorille.SPR:n osastolla kävijöitä hätkähdytti maassa makaava hahmo, joka läheltä paljastui elvytysnukeksi.Tapahtumassa oli myös paneelikeskustelu, jossa järjestöaktiivit kertoivat omista yhdistyksistään ja toiminnastaan niissä.Yhdistysrekisterin mukaan Etelä-Pohjanmaalla on kaikkiaan 3 945 järjestöä ja yhdistystä. Lähes jokainen maakunnan asukas on jäsenenä vähintään yhdessä yhdistyksessä tai on muutoin mukana järjestöjen tarjoamassa toiminnassa. Siksi järjestötoiminta on maakunnan jokaista asukasta varten, kerrotaan Seinäjoen Järjestötalolta, joka on maakunnan kahdeksalla paikkakunnalla pidettävien tapahtumien alkuunpanija.Kaupunginvaltuuston puheenjohtajatotesi avauspuheessaan Kauhajoen olevan tunnettu järjestöpitäjä. Yhdistystoiminnan runkona ovat olleet maa- ja kotitalousseurat, joiden rinnalle on syntynyt monipuolinen harrastusjärjestökattaus, elinkeinoihin liittyviä tai eläkeläisjärjestöjä unohtamatta.– Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat isossa roolissa yhteiskunnassa. Terveys- ja hyvinvointijärjestöt tekevät arvokasta työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.Yhdistystoiminnalle on viime aikoina asetettu velvoitteita, jotka haittaavat käytännön toimintaa. Tällaisia ovat tietosuojamääräykset ja uusimpana tulorekisteri. Hautalan mukaan yhdistykset ovat merkittävä voimavara yhteiskunnalle. Hän kehui meillä vielä vallalla olevaa talkoohenkeä, jota ilman moni tehtävä jäisi tekemättä.Maanantain sää ei ollut tapahtuman kannalta paras mahdollinen, mutta hyvin olivat esittelijät varautuneet pukeutumalla lämpimästi. Jonkin verran kävijöitä varmasti verotti samaan aikaan televisiosta tullut Suomen MM-jääkiekko-ottelu. Tapahtuman kuntatiimissä ollutKauhajoen kaupungilta kertoi, että Järjestötalon väki tekee yhteenvedon kaikista tapahtumista ja sen jälkeen harkitaan, saavatko markkinat jatkoa.