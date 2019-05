Kauhajoki

Monipuoliset hyvinvointipalvelut antavat apua kehon ongelmiin

Kauhajoki

Suupohjan

Niskat kuormittuvat.

Muutoksia.

Erikoishoitoa.

Rentoutusta.

Apua moneen asiaan.

fysikaalinen hoitolaitos on toiminut Aronkylässä jo 37 vuotta. Fysioterapeuttiperusti yrityksen vuonna 1982. Vuonna 1989 yritykselle valmistui omat tilat Keskustielle.Pitkän uran tehneen Mäki-Lohiluoman mukaan niska-hartiaseudun vaivat sekä nivelvaivat ovat ne yleisimmät syyt, joiden vuoksi asiakkaat fysioterapeutin puoleen hakeutuvat.– Niska on se ykkönen, sen jälkeen tulevat selkä ja olkapäät, hän arvioi.Syitä tähän on muun muassa työn yksipuolistuminen, päätetyöskentely ja jatkuva älypuhelimen käyttö. Nykynuorison niska-hartiaseudun kunnosta hän on huolissaan. Yrittäjä uskoo sen olevan pommi, joka on tulossa vielä tulevaisuudessa.– On paljon nuoria, jopa ihan lapsia, jotka ovat kasvaneet puhelimiin kiinni. Siinä on niskat kovalla kuormituksella. Nuoren niskat toki palautuvatkin vielä, mutta kun he rupeavat olemaan työiässä, ongelmia tulee, Mäki-Lohiluoma ennakoi.Mäki-Lohiluoma näkee alalla tapahtuneen muutoksia viimeisen 5–10 vuoden aikana. Lähetteellä tulevien asiakkaiden määrä on merkittävästi vähentynyt.– Ennen kaikki tulivat lähetteellä, nykyään lääkärit eivät enää kirjoita lähetteitä. En tiedä, onko syynä Kelan korvauksen pienentyminen, jolloin rahallista korvausta asiakkaalle ei katsota niin merkittäväksi, yrittäjä arvelee.Hän näkisi lääkärin antamat lähetteet kuitenkin tärkeäksi, ei niinkään rahallisen korvauksen, mutta lähetteen asialle antaman painoarvon vuoksi.– Usein vaivat tulevat paremmin hoidetuksi, kun lääkäri kirjoittaa lähetteen. Asiakkaat ottavat asian silloin vakavasti. Pelkkä kehotus käydä näyttämässä fysioterapeutille ei aina riitä, yrittäjä miettii.Alan ketjuuntuminen on toinen merkittävä muutos. Suurilla terveysalantoimijoilla on omat fysioterapeuttinsa.– Uskon, että pienille yksityisille toimijoillekin paikka vielä löytyy. Heidän kilpailuetunsa on osaaminen ja palvelun laatu.Palveluihin kuuluu muun muassa perinteiset fysikaaliset hoidot ja hierontapalvelut, fasciakäsittely, kinesioteippaus sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysio- ja allasterapiat. Talo tarjoaa myös lymfaterapiaa.– Lymfaterapiaa ei tällä hetkellä tarjoa Suupohjan alueella kukaan muu.Lisäksi valikoimassa on erilaisia lämpöhoitoja sekä turkkilainen sauna.Kauhajokelainenosallistui viime vuonna rentoutusvalmentajakoulutukseen.– Halusin lähteä kehittämään itseäni. Koulutus oli todella mielenkiintoinen.– Monella elämä tuntuu olevan hirveän hektistä. On ollut hienoa saada palautetta, kun ryhmärentoutustunneille tulleet ovat sanoneet, miten ihanaa on ollut pysähtyä, kuunnella itseään ja saada uusia ajatuksia arkeen. Kun ryhmätunneilla lähdetään palautumaan rentoutuneesta tilasta, täytyy minun ohjaajana pitää silmällä kaikkia ja antaa jokaiselle oma aikansa heräilyyn ja palautumiseen.Lehtikevari vetää ryhmätunteja Loiste Trainingin tiloissa, mutta hänellä on myös yksilörentoutusasiakkaita. Ensimmäisellä kerralla hän haastattelee asiakasta tunnin verran.– Haastattelu pitää olla melko perusteellinen, että pystyn kartoittamaan perimmäisiä asioita ja lähteitä, joihin asiakas haluaa keskittyä. Täytyy selvittää, mitä hän haluaa saada muutettua. Sitten suunnittelen personoidun kehonrentoutuksen suggestioilla. Haastattelukerran jälkeisten tapaamisten alussa päivitän kuulumiset ja tarvittaessa muokkaan rentoutusta.Apua on haettu häneltä esimerkiksi itsetunto- ja itsevarmuusasioihin, stressinhallintaan ja uniongelmiin.– Rentoutus vaikuttaa alitajuntaan, ja sitä kautta pyritään hakemaan positiivisia ajatuksia. Pääosin teen työn äänellä, äänenpainoilla ja äänensävyillä. Rentoutuksella on myös fysiologisia vaikutuksia, kuten se voi pienentää lihasjännitystä, tasapainottaa ruoansulatuselimistöä ja laskea verenpainetta. Joku sanoi turvotuksen kadonneen rentoutuksen jälkeen.Kuva: Suupohjan fysikaalisessa hoitolaitoksessa työskentelee yrittäjä Anne Mäki-Lohiluoman (vas.) lisäksi Meeri Pantti, Mari Kuusisto ja Elisa Kaurila.Suvi Lehtikevari pitää rentoutusvalmennustunteja sekä ryhmille että yksittäisille ihmisille. Yksilörentoutusasiakkaat ovat hakeneet häneltä apua esimerkiksi stressinhallintaan ja uniongelmiin.