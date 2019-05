Kauhajoki

Julia haluaa olla hyvä lääkäri

Kauhajoki

Julia Harju

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihminen kiinnostaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesä ja jäätelöä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalatessa unohtuu

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

on halunnut lääkäriksi jo pienenä tyttönä. Tie kohti haavetta on nyt suurta harppausta lähempänä, sillä nuori nainen urakoi lukion oppimäärän valmiiksi kirjoittaen seitsemän ainetta loistavin arvosanoin. Hän suoritti viime syksynä jo alta pois ruotsin, sekä lääkärin opinnoille tärkeän biologian, josta todistuksessa komeilee arvosana L.– Keväällä oli enemmän lautasella, kun kirjoitin fysiikan, kemian, äidinkielen, pitkän matematiikan, sekä englannin. En kuitenkaan asettanut itselleni mitään älyttömiä tavoitteita, koska aineita oli paljon, mutta onnistuin kuitenkin mielestäni aika hyvin, Harju kertoo iloisena.Kirjoitusten lomassa piti myös paneutua ihmisen kehon monimutkaisiin syövereihin, sillä lääketieteellisen pääsykokeet olivat toukokuun puolessa välissä. Nuori ei kuitenkaan kerännyt itselleen ylivoimaisia paineita, vaan katsoo luottavaisena tulevaisuuteen ja odottaa kesällä tulevia tuloksia levollisena.– Tiesin, ettei minulla ole tarpeeksi voimavaroja täysillä lukemiseen ja menin kokeeseen rennolla fiiliksellä. Kolme tuntia riitti sellaiseen tekemiseen, mitä kokeessa osasin. Luulen jääväni kauas rannalle ruikuttamaan tällä kertaa. Yritän ensi vuonna uudestaan ja uskon, että minulla on sitten hyvät mahdollisuudet, koska silloin puolet hyväksytään todistuksen perusteella ja minulla on nyt hyvät paperit. Aion käydä vielä syksyllä korottamassa kemian ja äidinkielen arvosanoja.Kiinnostus lääkärin ammattiin on syntynyt siitä, että tuoretta ylioppilasta on aina kiinnostanut ihmisen fysiologia ja biologia. Lääkärinä Harju haluaisi erikoistua plastiikkakirurgiaan, mutta ei suinkaan pönkittääkseen kauneusihanteita, vaan auttaakseen vakavan trauman kohdanneita ihmisiä saamaan takaisin toimintakykynsä ja elämänhalunsa. Hän pitää lääkärin työssä myös erityisen tärkeänä sosiaalisia taitoja, mikä on hienoa, sillä olemmehan usein tottuneet siihen, että hoitajat hoitavat henkisesti ja lääkäri parantaa vain haavat.– Uskon, että minusta tulisi hyvä lääkäri, sillä olen mielestäni sosiaalisesti taitava ja sosiaalisen lääkärin on helpompaa saavuttaa potilaan luottamus, nuori nainen kertoo hyvin kypsällä asenteella.Hän uskoo vahvasti, että lääkiksen ovet avautuvat hänelle jo mahdollisesti ensi vuonna, mutta varasuunnitelmakin on olemassa.– Jos nyt kävisi niin, etten pääsisi opiskelemaan lääkäriksi, toinen vaihtoehto voisi olla tutkijan työ. Olen käynyt myös molekyylibiotieteiden pääsykokeissa, Harju paljastaa.Opiskelijoiden välivuoden pitämisestä on ollut julkisuudessakin keskustelua ja mielipiteitä riittää puolesta ja vastaan. Julia Harju kertoo ottavansa mahdollisen välivuoden vastaan hyvillä mielin, jos syksyllä ei vielä paikka aukene, eikä muuttokuorma lähde kohti Kuopiota.– Välivuotena voin käydä töissä ja säästää rahaa opiskeluja varten. On hyvä kokeilla opiskelujen välissä ihan normaalia arkea ja hengähtää vähän, sillä lääketieteellisessä kuluu sitten seuraavat kuusi vuotta.Kevääksi työpaikka on jo löytynyt ja päivät kuluvat hautausmaalla kukkia istuttaen ja rikkaruohoja kitkien.– Loppukesäksi menen vielä jätskikiskalle töihin, reipas nuori iloitsee.Lukiosta harjulla on hyvät fiilikset. Vaikka opiskelun vaikeus, ja varsinkin kirjoitukset, pelottivat aluksi hieman, on opiskelu loppujen lopuksi sujunut vaivattomasti. Yhtenä syynä varmasti on se, että nuorella on ollut koko ajan harrastuksia vastapainona kovalle uurastukselle.– Kirjoitukset menevät ihan hyvin, kun niihin vain valmistautuu ja elää sitä elämää sillä hetkellä. Vaikka menin kirjoitukset edellä, en asettanut itselleni liian korkeita tavoitteita vaan nautin opiskelusta. Olen käynyt salilla ja lenkillä sekä kuunnellut musiikkia ja maalannut akvarelleja. Maalatessa pääsee sellaiseen flow-tilaan, jossa unohtuu kaikki muu. Yritin tehdä koulussa myös muistiinpanoista mahdollisimman visuaaliset, jolloin ne yhdistyivät maalaamiseen ja opiskelusta tuli mielekästä, Harju hymyilee aurinkoisesti.