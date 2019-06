Kauhajoki

Paloniemi on elänyt kuten on opettanut

Kauhajoki

Ulla-Maija Paloniemi

Monta hyvää keinoa.

Hyvä suunta.

Seis säästöille!

Terveyttä ja elämän halu.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

jää virallisesti eläkkeelle Pukkilan koulun koulunjohtajan virastaan elokuussa, mutta lämminhenkistä jäähyväisjuhlaa vietettiin koululla viikkoa ennen koulun päättymistä. Paloniemi on uransa aikana ehtinyt ohjata lapsia elämän alkutaipaleella jo 38 vuoden ajan.– Jos joku olisi sanonut silloin, kun aloittelin opettajana, että tulen työskentelemään alalla 38 vuotta, olisi se kuulostanut hirveän pitkältä ajalta. Nyt kun katson taaksepäin, aika on kulunut todella nopeasti. Eräs kollegani sanoikin, että se johtuu siitä, että olen elänyt, kuten olen opettanut ja opettajan työ ei ole ollut minulle mikään irrallinen rooli vaan unelma-ammatti.Paloniemi on syntynyt Evijärvellä, josta perhe muutti ensin Seinäjoelle ja sen jälkeen Posiolle Ulla-Maijan ollessa 9-vuotias. Nuorena urheilu oli tärkeää ihan kilpailumielessä ja liikunnan merkitys on korostunut aikuisiällä. Puoliso löytyi Posiolta ja Pekka Paloniemen äidin sukujuuret ovat lähtöisin Timisjärven porokartanosta, joka nykyään tunnetaan Pentikin taidekartanona. Kokemusta on kertynyt useammasta koulusta ja erityislapset ovat aina olleet lähellä sydäntä.– Lukion jälkeen lähdin vuonna 1979 opiskelemaan opettajaksi Rovaniemelle Lapin korkeakouluun ja olimme ensimmäisiä sieltä valmistuneita kasvatustieteiden maistereita. Erityisopetus on ollut opiskeluissani toinen syventävä aine liikunnan lisäksi. Työskentelin vuoden Ilmajoella kiertävänä erityisopettajana ennen Kauhajoelle tulemistamme. On ollut rikkaus työskennellä useassa koulussa ja kaikista olen oppinut jotakin. Näkökulma on laajentunut niin, että asioita voi tehdä monella eri tavalla, jotka kaikki voivat olla yhtä hyviä.Koulujärjestelmä on ehtinyt 38 vuoden aikana muuttua ja Paloniemi pitää hyvänä, että suuntaus on ollut parempaan päin. Alkuaan innostus lähteä opiskelemaan alaa syntyi omasta koulukokemuksesta ja ajatuksesta, että asioita voisi tehdä toisin.– Itse en oikein viihtynyt koulussa ja mietin, onko tämän pakko olla tällaista. On hyvä, että nykyään oppilaita kuunnellaan, mutta opettaja on silti laivan kapteeni. Opetusta on rikastettu erilaisilla opetustavoilla, mikä antaa myös niille oppilaille mahdollisuuden oppia, joille perinteinen opetustapa ei sovi kovin hyvin. Yhteiskunta ympärillämme antaa lapsille niin erilaisia virikkeitä nykyään, että jo se asettaa uudenlaisia haasteita löytää keinoja oppia taitoja eri tavoin. Hektisyys on tuonut mukanaan sen, että lapset eivät enää jaksa istua pulpetin ääressä 45 minuuttia, jolloin monipuolinen opetus tulee avuksi.Jos Paloniemellä olisi käsi ylimpänä vallan kahvassa, hän lopettaisi koulutuksen säästötoimet. Hän on toiminut työryhmässä, joka kokoaa maakunnallista opetussuunnitelmaa ja olemassa on jo paljon hyviä asioita, mutta tekijöitä puuttuu.– On hyvä, että opetuksessa lähdetään siitä, mikä oppilasta itseään kiinnostaa, mutta vasta sitten tämä homma toimii kunnolla, kun kouluille saadaan lisää aikuisia ammattilaisia. Koulu ei saa olla säästökeino, vaan lapsiin ja nuoriin pitää panostaa, sillä silloin väliinputoajia tulee vähemmän. Tässä kohtaa se työ maksaa enemmän mutta se varmasti maksaa itsensä takaisin myöhemmin.Eläkkeelle Paloniemi jää levollisin mielin. Tekemistä riittää, sillä matkailu on pariskunnan mieleen ja auton nokka kääntyy usein kohti pohjoista,missä miehen 99-vuotias äiti asuu Posiolla ja oma 85-vuotias äiti Oulussa. Liikunta pitää vireessä ja sydäntä lämmittää vapaaehtoistyö LC Katrillissa, jonka perustajajäsen Paloniemi on. Hän on lupautunut myös sijaiseksi koululle tarvittaessa.– Eläkkeelle jään kiitollisena ja onnellisena siitä, että olen edelleen terve ja elämänhaluinen. Toki ilmassa on myös kaipausta ja muistelen kaikkia vuosia ja erityisesti lapsia. Opettaja opettaa myös persoonallaan, eikä hän saa olla hajuton ja mauton. Lapsista täytyy oikeasti välittää, eikä olla vain työroolissa, Paloniemi evästää nuorempiaan.