Kauhajoki

Karhubasket toistamiseen korismestari, kapteeni Bojan Sarcevic jatkaa Kauhajoella

Kauhajoki

Miesten

61 ottelua.

Päävalmentaja vaihtuu.

Taustaryhmä.

Koukussa korikseen.

Kaikki kavereita.

Työ palkittu.

Sarcevic jatkaa Kauhajoella.

Korisliiga-kausi sai jännittävän päätöksen, kun Karhubasketin (KB) ja Kouvolan Kouvojen välinen viides finaali ratkesi Kauhajoen liikuntahallissa yli 1700 katsojan edessä vasta viimeisillä minuuteilla. KB voitti matsin 90-84 ja loppuottelusarjan 4-1.– Kouvot pelasi seitsemän ottelua Salon Vilpasta vastaan välierissä ja se vaikutti finaaleihin varmasti. Mielestäni pelasimme pudotuspeleissä parasta koripalloamme ja ansaitsimme mestaruuden, kiteytti ajatuksiaan kapteeni– Henkisesti on tyhjä olo. Joillakin hetkillä älyää enemmän ja joillakin vähemmän, mitä on tullut saavutettua. Minulla ei ole kausi jatkunut ikinä näin pitkään. Kauteni 2017-18 päättyi maaliskuun lopussa. Tämä oli fyysisesti ja henkisesti pitkä kausi, joka onneksi kruunautui parhaalla mahdollisella tavalla, fiilisteli laituriEnnen Korisliigan alkamista KB pelasi kolme harjoituspeliä ja kuusi Mestarien Liigan karsintakierrosten ottelua. Joukkue pelasi kauden aikana yhteensä 61 matsia.– Ottelutahtia rankempaa oli se, että joutui tekemään töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät halunneet tehdä sinulle töitä. Se oli alkukaudesta meille pieni ongelma, päävalmentajamietti.Yhteishengen merkitys on tärkeää, sillä pelaajat ja valmentajat ovat toistensa seurassa kauden aikana muutamia kymmeniä tunteja lähes joka viikko.– Kun vaihdokset saatiin tehtyä joukkueessa, sen jälkeen työskentely tuntui hyvältä ja mieluisalta. On nautinnollista, kun saat tehdä töitä ihmisten kanssa, joita pystyt arvostamaan, ja jotka ovat sekä hyviä pelaajia että maagisia ihmisiä.KB:n pääluotsi on ensi kaudella, joka oli päättyneellä kaudella kakkosvalmentaja.– Koskimies teki koko kauden ajan järkyttyvän hyvää työtä esimerkiksi siinä, että pelaajat olivat kunnossa ja palautuivat oikeaan aikaan oikealla hetkellä, Laakso kiitteli.Laakso toimi Kauhajoella ensin kaksi kautta apu- ja sitten kaksi kautta pääluotsina.– Haluan kiittää Vesa Ojalaa, joka teki kaksi vuotta sitten rohkean päätöksen ja antoi minulle mahdollisuuden päävalmentajuuteen Kauhajoella.Ojalan jalisäksi miesten joukkueen taustaryhmään kuuluu 20 henkeä.– Kaikki puhaltavat samaan hiileen ja jokainen tekee tasapuolisesti sponsorihankintaa. Kaikista isoin kiitos menee kuitenkin Ojalalle ja Perälälle. He ovat johtotähdet. Me muut teemme taustaporukassa mitä pystymme. Haluan antaa ison kiitoksen myös taustaryhmäläisten perheille ja kaikille talkoolaisille, joita ilman esimerkiksi ottelutapahtumia ei voitaisi järjestää, sanoi taustaporukkaan kuuluvaFinaalien ottelutapahtumissa talkoolaisia oli lähes sata.Vaikka sää oli viime keskiviikkona kylmä ja tuulinen, saapuivat ihmiset läheltä ja kaukaa hurraamaan Karhubasketin mestaruusjoukkueen mitalijuhliin. Ojalan Pakarin piha täyttyi oranssiin sonnustautuneista kannustajista ja kylmää vastaan taisteltiin pullakahveilla ja toppatakeilla. Ilo siitä, että me voitettiin jälleen, oli käsin kosketeltavaa ja selkeästi kansalaisia yhdistävää.Voitokkaan joukkueen taustalta löytyy innokkaita faneja sekä aikaansaapa kökkäporukka. Yksi heistä on kunnon kuntalaisenakin palkittu ja kaikkien tuntema lätynpaistaja, joka oli tullut hyvissä ajoin odottamaan pelaajien nousua lavalle.– Olin töissä tekemässä Kauhajoen kouluja. Kun saimme ensimmäisen valmiiksi, työnantaja osti meille VIP-liput koripallopeliin ja olin siitä kerrasta koukussa. Sen jälkeen olen ollut koko ajan mukana talkoohommissa. Salia on laitettu ja kaikenlaista pikkuremonttia olen tehnyt, Salonen kertoili.Vaikka samana päivänä Suomen Leijonat toivat jääkiekon maailmanmestaruuden, arvostaa Salonen silti oman kaupungin korismestaruutta huomattavasti korkeammalle.– Olen aina ollut paikkakuntarakas ihminen. Minulle henkilökohtaisesti mestaruus on todella iso asia. Jos osaisin englantia, haluaisin kiittää pelaajia siitä, että he ovat tuoneet meille hienoja tunteita ja upeita hetkiä. Ensi kaudella jatketaan ja eikös se ole niin, että ei kahta ilman kolmatta, Salonen nauraa.Pihalla oli iloisia ihmisiä ja tunne yhteisestä juhlasta väkevä. Koripallo liikuttaa näköjään ihmisiä ikään katsomatta ja paikalla olikin kannattajia vauvasta vaariin.– Mestaruus merkitsee pienelle Kauhajoen kaupungille niin paljon, etteivät kaikki pitäjäläiset edes sitä hoksaa, hehkutti, jonka innostus on lähtenyt oman lapsenlapsen pelaamisen myötä ja kuuleman mukaan into vain kiihtyy.– Tulen aina katsomaan pelejä, kun vain ehdin, painotti Harjankylästä kotoisin oleva Pentti Raivio, joka muuttaa talveksi aina Kuusamoon.Yhdeksänvuotiasoli tullut katsomaan juhlaa äitinsäkanssa. Perhe on muuttanut Himangalta vasta kaksi vuotta sitten ja molempien vuosien mestaruus on tuonut ennestään tuntemattoman lajin tutuksi.– Olen käynyt kahdessa pelissä. On se koris ihan kivaa, mutta sähly on parempaa, Reetu tuumasi– Koripallo näyttää olevan täällä hirmu yhdistävä tekijä. Viime vuonnakin oli tosi lämminhenkinen juhla. Oranssi on tosiaan meidän ja kaikki ovat kavereita, Minna Mattila kertoi havainnoistaan.Pelaajien joukosta löytyi turkulainen, jolle mestaruus oli uran ensimmäinen.– Voittoa ei kentällä vielä ymmärtänyt. Kun näin vanhemmat katsomossa, tajusin vasta, että tämä on sitä mitä kohti on lapsesta asti koko elämä tehty töitä. Yhteisöllisyys näkyy hienosti, kun 13 000 ihmisen pikkukaupungista yli kymmenesosa tulee katsomaan finaalia. Se motivoi, kuinka monia ihmisiä mestaruus koskettaa ja ilahduttaa, Innamaa iloitsi.Karhubasket on solminut kahden vuoden jatkosopimuksen kapteeni Bojan Sarcevicin kanssa. 31-vuotias Sarcevic on johtanut joukkueensa kahteen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen kahden viime kauden aikana. Hän on pelannut Korisliigassa 608 ottelua ja 13 kautta, joista viimeiset kuusi ovat menneet Karhubasketin peliasussa. Kaikkiaan hän on tehnyt Korisliigassa 6222 pistettä ja jakanut 2416 koriin johtanutta syöttöä. Kaikkien aikojen tilastossa 608 ottelua oikeuttaa sijalle 10. Pisteissä sija on 33. Syöttötilastossa hän on toinenjälkeen.Kauden 2017-18 jälkeen Sarcevic valittiin Korisliigan finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Karhu Basket ry:n puheenjohtaja Vesa Ojala oli iloinen, kun sopimus varmistui.– Sarcevic on ollut meillä johtavassa roolissa jo usean kauden ajan ja sekä fanit että yhteistyökumppanit pitävät hänestä todella paljon. Sopimuksen jatkamisesta puhuttiin jo aikaisemmin, mutta halusimme rauhoittaa tilanteen pudotuspelien ajaksi. Neuvottelussa on aina kaksi osapuolta, mutta lopulta pääsimme nopeasti hyvään ratkaisuun, Ojala sanoi tyytyväisenä.Karhubasketilla on nyt voimassa oleva pelaajasopimus kaudelle 2019-20 myös, Eero Innamaan, Okko Järven,sekäkanssa.