Urheilutien sillan uusiminen viivästyy

Uimahallille

ja nuorisotalolle johtavan Urheilutien sillan uusiminen on ajankohtainen, sillä se ei enää kestä raskasta liikennettä ja kansilankutuskin on heikossa kunnossa. Kaupunki pyysi tarjouksia uudesta sillasta, mutta saadut tarjoukset ylittivät hankkeeseen varatun määrärahan noin sadallatuhannella eurolla.Tekninen johtajasanoo, että hanke on kilpailutettava uudelleen.– Nyt isot alan toimijat eivät antaneet ollenkaan tarjousta.Virtasen mukaan olisi ollut hyvä, että sillan uusiminen olisi saatu tehtyä samaan aikaan kuin meneillään oleva nuorisotalo Räimiskän peruskorjaus, jolloin liikennerajoitukset olisivat osuneet samaan ajankohtaan. Räimiskän remontin vaatima raskas liikenne kulkee nyt Sussoonkujan kautta.