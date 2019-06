Kauhajoki

Kauhajoella pelattiin kauden aikana noin 70 juniorien koripallo-ottelua

Kauhajok

Poikien sarjoissa

Rantamäet palkittiin.

Nurminen vuoden pelaaja.

Noin 70 ottelua.

KB:ta edusti kolme ryhmää mikroikäisissä, kaksi U14-sarjassa ja yksi sekä mini-, U15-, U17- että U19-ikäisissä.– Minipojat pelasivat ikäistensä sarjassa ja U14-sarjassa, mainitsi juniorikoripallojaoston kilpailutoimintavastaavaSeuran valmentajista osa on nuoria.on 15- ja19-vuotias. He valmensivat KB:n ainoaa tyttöryhmää, Keskisen alueen kakkosdivisioonassa pelannutta minijoukkuetta, jonka taiturit olivat syntyneet 2007-11.– Valmensin ensimmäistä kautta. Innostus lähti oikeastaan vain siitä, kun minua pyydettiin, niin halusin kokeilla valmentamista, Latva-Panula totesi.Juniorien kauden päätöstilaisuudessa palkittiin kaikki pelaajat. Lisäksi kunkin joukkueen pelaajista muutamat saivat erikoispalkinnon. Sellaisen minitytöistä hakivatja– Nikander on kova treenaamaan. Kun hänelle sanoo jotain, hän kuuntelee ja aina yrittää parhaansa harjoituksissa sekä peleissä. Varsamäellä on kova halu pelata ja treenata. Hän yrittää aina täysillä ja pelaa tilanteet loppuun asti.Kauden päätöstilaisuudessa palkittiin vuoden korisperheenä Rantamäet elijasekä lapsetja– Perheestämme on vuosien aikana jokainen löytänyt koripallosta mielekkään lajin ja paljon hyviä kaveita. Palkinto oli päätös kaudelle. Olemme monella tapaa olleet mukana Karhu Basketin junioritoiminnassa.Markus on valmentanut kuusi vuotta U14-joukkueen poikia, joista yksi on Eetu. Venla pelaa minitytöissä.– Suvi pelaa mammakorisryhmässä ja pyörittää kotona varustehuoltoa. 2,5-vuotias Eetu on innokas koripalloilijan alku, Markus lisäsi.Vuoden valmentajana palkittiin, tuomarinaja toimitsijana– Väisänen houkutteli minut junioripeleihin toimitsijaksi. Innostuin ja opin vaadittavat asiat aika nopeasti, kun vain seurasin tarkasti. Olen tehnyt toimitsijahommia aktiivisemmin parina vuotena. Tällä kaudella olin toimitsijana noin 20 ottelussa, Hakamaa mietti.Vuoden junioripelaajana palkittu 15-vuotiasaloitti koripalloilun 6-7-vuotiaana.– Pääjoukkueeni oli tällä kaudella U15. Mika Rinteen pyynnöstä pelasin koko kauden myös U17-joukkueessa. Kävin yhdessä U19-joukkueenkin ottelussa, kun heillä oli pelaajapula.Nurminen on valittu 46 taiturin U15-maajoukkuerinkiin.– Toivottavasti minut kutsutaan maajoukkueleireille. Pelasin tällä kaudella 35-40 ottelussa. En kuitenkaan kaikissa peleissä pelannut niin isoja minuuttimääriä kuin olisin voinut, sillä minulla on ollut polvessa rasitusvamma, Nurminen tarkensi.Hän pelasi takamiehenä ja laiturina.– U15-joukkueella oli viikoittain yksi yhteisharjoitus sekä Kauhajoella että Lapualla, kun pelaajia oli molemmilta paikkakunnilta. Lisäksi oli muita harjoituksia. Joukkue pelasi Keskisen alueen sarjaa, valtakunnallista Robert Petersen Cuppia ja kansainvälistä BBBL-liigaa, jossa oli joukkueita kahdeksasta maasta, kertoi valmentajaKaikki neljä BBBL-turnausta olivat Latviassa. Niistä jokaisessa oli viisi matsia.– BBBL:n osallistuminen oli meille erittäin tärkeää, sillä kansainvälisissä otteluissa kovuus on eri luokkaa kuin kotimaan sarjoissa. Pisimmät 15-vuotiaat olivat yli kaksimetrisiä. Olimme viidensiä ja jäi vain yhden koripisteen päähän, että olisimme päässeet mitalipeleihin, harmittelivat Ikkelä ja Nurminen.Turnausmatkoille lähdettiin yleensä torstaisin.– Jouluun mennessä minulle oli kertynyt yli sata luvallista poissaolotuntia. Läksykirjat olivat mukana matkoilla ja monesti opettajat antoivat läksyjä etukäteen, mainitsi Nurminen, jolla lukuaineiden keskiarvo oli välitodistuksessa 8,7.Riikka Väisänen on ollut suuritöisessä roolissa jo noin 13 vuotta.– Olen kaikkien Karhu Basketin juniorijoukkueiden yhteyshenkilö. Ilmoitan joukkueet sarjoihin ja otteluohjelmaluonnokset saatuani katson sopivat vapaat salit ja salivuorot. Sitten lähetän luonnosehdotukset joukkueiden edustajille. Muutoksia tulee kuitenkin paljon ja ne ovat vastuullani, Väisänen selvitti.– Käytännössä tällä kaudella joka viikonloppuna oli Kauhajoella ainakin yksi koripalloturnaus. Juniorien sarjapelejä oli noin 70.