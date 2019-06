Kauhajoki

Jukka Rantamäki classicin voittoon SM-maaradalla

Forssa/Kauhajoki

Forssassa

Vaikeuksien kautta voittoon.

ajettiin toukokuun viimeisenä lauantaina maaradan SM-kisa. Ajankohta oli harvinaisen aikainen koko kautta ajatellen, mutta siihen vaikutti kansainvälinen kisakalenteri. Kisapäivän saa oli sateinen, mutta sade taukosi onneksi vähän ennen kisaa.Classicluokassa Kauhajoen moottorikerhonajoi elämänsä kisan. Ensimmäisessä lähdössään hän jäi toiseksi Forssan moottoriseuran Mika Helinin voittaessa, mutta seuraavissa kahdessa erässä Rantamäki oli ylivoimainen. Hänen voittoaikansa erissä olivat 1.38,75 ja 1.40,41. Pisteitä seitsemän miehen eristä kertyi voittajalle kuusi, joten kolmesta erästä hän keräsi yhteensä 17 pistettä.Kauhajoen moottorikerhon kuljettaja vei classicin voiton myös vuosi sitten, Teivon raviradalla, kun Lapualla vaikuttavavoitti luokan.Rantamäki on aloittanut maarataharrastuksensa vasta aikuisiällä ja on ollut mukana jo useamman vuoden ajan kilpailuissakin. Muutama vuosi sitten hän loukkaantui Sotkan radalla harjoituksissa vakavasti ja oli pitkään toipumislomalla. Veri on kuitenkin vetänyt miestä uudelleen kisaamaan. Tätä taustaa vasten lauantain voitto oli todella ansaittu.Moottoripyörän tulee olla kunnossa ja Rantamäen pyöriä onkin ruuvannut moninkertainen maaratamestari. Taidon opetteleminen ja ylläpitäminen vaatii harjoitusta ja henkistä kanttia. Siihen on tullut apuja vanhemmilta kuljettajilta, kuten kisamekaanikkona toimineeltaClassicissa oli kaikkiaan seitsemän kuljettajaa. Toiseksi ajoi Heinolan moottorikerhon. Hänen jälkeensä olikin tasaista, sillä neljä kuljettajaa sai kuusi pistettä.Alkuerien jälkeen tilanne oli kilpakoneluokassa se, että Saksan Jörg Tebbe oli ajanut täydet 15 pistettä, Varkaus Racing Teamin14 pistettä ja Seinäjoen moottorikerhoa edustava jokioislainen13 pistettä.Päivän nopein aika ajettiin kilpakoneiden seitsemännessä erässä, 1.25,65.Sade teki kuitenkin tepposet alkuerien jälkeen ja tuomarin ja järjestäjien yhteispäätöksellä kisa keskeytettiin kuljettajien turvallisuuden takia. Näin alkuerien pisteet ja sijoitukset jäivät voimaan.