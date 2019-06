Kauhajoki

Kauhajoella panostetaan lasten uimataitoon

Kauhajoki

Hyvä uimataito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

13 tuntia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli keskiarvon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjoitusta

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.