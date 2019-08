Kauhajoki

Koirille ja isännille kiitosta Erähovilla

Kavereiden yhteinen harrastus.

Ketään ei kadehdita.

KauhajokiKauhajoen metsästysseuran Erähovilla vietettiin keväällä käyttövaliojuhlia. Suupohjan alueella valmistui viime metsästyskauden aikana 25 uutta hirvenhaukun käyttövaliota, mikä on harvinaisen suuri määrä yhdelle alueelle. Tapahtunut kielii siitä, että lajin harrastus on voimissaan ja myös siitä, että hirviä metsissä piisaa. Juhlapuheessaan useille pitkäjänteistä työtä hirvikoirien parissa tehneille koiraihmisille kiitosta antaneen Kauhajoen metsästysseuran pitkäaikaisen puheenjohtajamukaan valioiden hurjaan määrään on useita syitä.– Harrastajamäärät ovat lisääntyneet, on otettu nuoria koiria ja hommaan on kova into, vaikka susimäärä on mikä on. Suupohjassa harrastuksen tulevaisuus näyttää hyvältä ja nuoria kiinnostaa hirvipuoli enemmän, kuin monet muut metsästyslajit. Nuoret tykkäävät pelata koirien kanssa ja nykyaikaiset laitteet vetävät nuoria puoleensa, ei ne jaksa passissa istua. Tämä on ihan huikea juttu, Kiviluoma myhäilee ja toteaa vielä saaliillakin olevan vaikutusta kiinnostavuuteen.– Onhan se hirvi lihamäärältään vähän eri, kuin rusakko.Kauhajokinenon harrastanut lajia jo 20 vuotta, sillä hän hankki ensimmäisen hirvikoiransa vuonna 1999.– Otin jämtlanninpystykorvan hirvikoiraksi, mutta siitä tuli hyvä koira ja se innosti koetoimintaan. Pitäähän hyvällä nartulla tehdä pennut, mies kertoo kasvattajaksi ryhtymisestään.Hirvikoiratoiminta on kaveripiirin yhteinen harrastus ja Närvä näkee seudun vahvana hirvikoira-alueena, mutta miehen mielestä harrastuksen taivaalla myös synkkiä pilviä.Vielä ei koiria susille ole mennyt, mutta on odotettavissa, että niin tulee käymään. Ajatus hankaloittaa harrastusta ja turhauttaa harrastajia. Tulee jännitteitä, voiko kokeisiin tulla, kun ei tunneta aluetta. Näitä asioita kysellään jo paljon, kun ollaan tulossa kauempaa kokeisiin. Jos koiria alkaa mennä susille, joutuu kasvattaja miettimään kannattaako pentuja edes tehdä, jos ei koiria enää hankita, aprikoi Närvä.Kauhajoella on kolme metsästysseuraa, joista Kauhajoen metsästysseura on jakaantunut kahdeksaan eri kyläosastoon. Kaksi muuta seuraa ovat Päntäneen metsästysseura sekä Muurahaisen Erämiehet. Nummijärven kyläosaston puheenjohtajakiitteli porukkaa yhteistyöstä ja aktiivisuudesta.– Täällä on monta seuraa ja kaikki tekevät yhteistyötä. Henki on hyvä ja sillä ruokitaan toinen toisiaan aktiiviseen toimintaan. Mennään kaveripohjalla, eikä ketään kadehdita. Seuran säännöistä on poistettu maanomistajuuspykälä, mikä helpottaa seuraan jäseneksi pääsyä. Monet ovat muuttanee täältä pois, mutta haluavat palata tänne jahtiin. Tulevaisuus näyttä tosi hyvälle, Jokela painottaa.