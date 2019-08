Kauhajoki

Syntymäpäivälahjaksi palmukirja – Alpon silmissä siintää vihreä paratiisi

Kauhajoki

Heinäkuisena

Merkittävä elämäntyö.

Sydämen ääni.

Kiitollinen sankari.

Kaukaisia faneja.

Kirja päivänsankarista

Vaatimaton mies.

Kriitikon mieleen.

Alpo ja Ranskan Henri.

Iso joukko tekijöitä.

sunnuntainapihapiirin savannille kertyi satapäinen joukko juhlistamaan taiteilijan syntymäpäivää. Vieraita oli läheltä ja kaukaa - sukulaisia, ystäviä ja taiteentuntijoita. Päivänsankaria muistettiin monin tavoin, jotka sekä ilahduttivat suunnattomasti että yllättivät vaatimattoman miehen vakavuuteen asti.– Tämä on aivan aarre koko kirja! Taiteen tekemiseeni tulee aivan uusi aikakausi, sillä tässä kirjassa on palmuja varmasti ympäri maailmaa ja silmissäni aivan siintää vihreä paratiisi. Vihreää, vihreää pitää tuonne minun pihaan saada, mies huudahti ja jatkoi.– Lisäksi tekstiä näyttää olevan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, joten tämä on hieno lisäys minun kielten opiskeluuni, sankari iloitsi ruotsalaiselta ystävältään lahjaksi saamastaan palmukirjasta.Musiikkipitoinen juhla huipentui Maaseudun Sivistysliiton myöntämän ison Santeri Alkio -mitalin luovuttamiseen sekä Kauhajoki-seuran kustantaman Alpon savannilla -kirjan julkaisemiseen.– Maaseudun Sivistysliiton hallitus myöntää vuosittain korkeintaan yhden ison Santeri Alkio -mitalin. Mitali annetaan henkilön ansioituneesta, pitkäaikaisesta sekä valtakunnallisesti merkittävästä elämäntyöstä, jossa alkiolaiset arvot ovat toteutuneet ja niitä on edistetty merkittävällä tavalla, mitalia luovuttamassa ollut MSL:n toiminnanjohtajaalusti.– MSL aloitti ITE-taiteilijoiden kartoittamisen vuonna 1998. Alpo Koivumäki oli ensimmäisiä etsinnöissä löytyneitä taiteilijoita. Vihjekirjeen hänestä lähetti. Näin Kautiainen kirjoitti: ”Eläkkeelle jäänyt maanviljelijä Alpo Koivumäki ei ole käynyt mitään kouluja, eikä opiskellut taidetta. Kuitenkin hän tekee upeita eläinveistoksia. Ne ovat tekotavaltaan karkeita, mutta aidon oloisia. Koivumäen koko elämäntapa on maanläheinen. Hän on myös aidosti nöyrä ihminen. PS. Lisäksi hän käyttää veistoksiin muiden poisheittämää romua!!!”, kulttuurituottajaselvensi perusteluita mitalin myöntämiselle ja jatkoi.– Alpo Koivumäen taide lumosi ITE-taiteen etsintäpartiot. Hän on yksi tunnetuimmista, rakastetuimmista ja ihailluimmista ITE-taiteen tekijöistä. Alpo Koivumäki teki elämäntyönsä maanviljelijänä. Luovuus, herkkyys, mielikuvitus ja näkemisen lahja ovat asuneet hänen mielessään varmaan aina. Ammatti on puolestaan kasvattanut taidot työkalujen käyttöön ja monenlaisten materiaalien työstämiseen. Taiteilijuus näkyy hänen taidoissaan ja ilmaisussaan, mutta myös hänen syvällisessä persoonassaan ja luonteenlaadussaan, Kallioinen ylisti.Kauhajoki-seuran puheenjohtajakertasi puheessaan, kuinka Alpon savanni on löytynyt ja tullut tunnetuksi ympäri maailmaa. Työt ovat olleet esillä useissa maissa ja Suomessa muun muassa nykytaiteen museossa Helsingissä.– Kiasmassa eläimet katselivat ikkunasta eduskuntataloa. Vieraskirjaan oli kirjoitettu: ”Tässä huoneessa on käytetty enemmän järkeä näihin teoksiin, kuin päätöksen tekemiseen vastapäisessä talossa”, Ruismäki muisteli.Kauhajoki-seuran hallinnoiman Kaikki kotona -hankkeen myötä Alpon töistä suurin osa on nyt taiteilijan omalla markilla matkailijoiden ihasteltavana.on haastatellut Alpoa taiteen tekemisestä ja useat valokuvaajat ovat ikuistaneet peltilehmän eksoottisine kumppaneineen.– Vyyhti on pärvötetty, sipuli on kuorittu. Kauhajoki-seura haluaa onnitella Alpo sinua kirjalla, jonka seura on kustantanut. Kirjan ovat toimittaneetja. Haluamme, että työsi tallentuvat kirjassa, sekä tieto sinun kädentaidoistasi, pään tiedoistasi ja sydämen äänestäsi leviää mahdollisimman laajalle. Onneksi olkoon, summasi Ruismäki ja luovutti kirjan päivän sankarille yhdessä seuran sihteerin Liisa Viitasen kanssa.– Koko päivä oli yllätyksiä täynnä. Minulla ei ollut hajuakaan tällaisista lahjoista. Nämä ovat valtavan hienoja ja myönteisiä asioita, taiteilija kiitteli vaatimattomana saamistaan huomionosoituksista.Juhlapäivän kolmenkymmenen asteen helle teki savannista erityisen todellisen. Leijonien ja tiikerin silmät hehkuivat paisteessa, mutta viime talvena valmistunut villasarvikuono hernekeittopurkkivarpaineen oli saanut sijansa varjoisasta paikasta. Koivumäki kertoi, että sekä savannille että miehelle kuuluu hyvää ja nyt työn alla on kaksi hirveä, toinen omaan pihaan ja toinen Parkanoon. Ideat eläimiin lähtevät usein kuvista.– Kun löydän jonkun kiehtovan eläinkuvan, lähtee siitä ajatus seuraavaan työhön tai jo pelkästään nimi, kuten villasarvikuono. Sehän aivan houkuttelee tekemään itsensä, Koivumäki innostui kertomaan.Savannilla on reilu sata erilaista eläintä. Suurin osa on savannien ja viidakkojen asukkaita, mutta kaikista rakkain löytyy ihan kotitalon ovipielestä ja se on syntynyt muistoista.– Se on varmasti tuo lehmä, koska niitä olen tässä kotona hoitanut. Vaikka sen nimi nyt onkin Minttu, on taustalla oikeasti Pimpula-niminen lehmä. Se oli nuori mullikka, kun äiti sanoi, että hän kasvattaa vielä tuosta Pimpulasta lehmän. Minua jäi se ”vielä”-sana ihmetyttämään. Se selvisi, kun äiti oli ollut kuolleena yön yli, Pimpula teki ensimmäisen vasikkansa, mies muisteli vakavoituen.Toisena mieluisana hän nimeää uljaan peltihevosen, sillä kotitilalla oli hevonen, joka joutui menemään kahteen sotaan.Vieraita juhlaan oli saapunut kotimaan lisäksi Saksasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Sveitsiläinen pariskuntajaovat Koivumäen taiteen suuria ihailijoita ja ITE-taiteen (ITE - itse tehty elämä) keräilijöitä. Heiltä löytyy 8-9 hänen teostaan omasta kokoelmastaan, joka on ollut esillä muun muassa Amsterdamin kuuluisassa Hermitage-museossa.– Olemme vierailleet täällä Alpon Savannilla varmaan 12 kertaa ja hän on kaikista suomalaisista taiteilijoista kaikista paras, vakuutti Max Ammann.Kauhajoki-seura lahjoitti Koivumäelle taiteilijasta ja hänen taiteestaan kertovan kirjan nimeltään Alpon savannilla. Pääosassa ovat kuvat Alpon luomista eläimistä ja miehestä työnsä äärellä. Jo pelkästään kuvia selaamalla saa välähdyksen siitä, minkälaista taidetta mies tekee ja minkälaisille retkille taide on hänet johdattanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.Kirja antaa mahdollisuuden tarkastella hyvin läheltä taidokkaasti luotuja villieläimiä, maatiaisia kotieläimiä sekä muutamaa ihmishahmoa - hehkulampun kannat silminä tai vanha bensatankki sarvikuonon kilpenä saa hymyn huulille. Havainto yllättää, mutta myös ilahduttaa, sillä tuttujen esineiden löytäminen romusta luodussa taiteessa houkuttaa miettimään, miten eri tavoin asioita voi nähdä, kun vain antaa mielikuvitukselleen mahdollisuuden.Niinhän sitä sanotaan, että silmät ovat sielun peili ja Alpo on saanut teoksiin sielua ja elävyyttä tekemällä kaikille eläimilleen eloisat silmät lasista tai muusta materiaalista, joka kiinnittää katsojan huomion ja saa valon hohtamaan salaperäisesti. Tämän huomaa viimeistään kirjan sivuilta, jos siihen ei ole ennen huomiota kiinnittänyt tai töitä koskaan edes nähnyt.Tarina johdattaa lukijan aluksi Alpon lapsuuteen ja elämään maatilalla yhdessä ison perheen kanssa. Loviisa Kautiaisen haastattelujen kautta muodostuu kuva poikkeuksellisen lahjakkaasta pojasta, joka jo pienestä lähtien näki maailman eri tavalla kuin ikätoverinsa tai perheensä näki. 1900-luvun puolessavälissä ei ollut koulukuraattoreita tai terapeutteja takertumassa ikätovereiden leikkejä karttavaan ja omissa oloissa viihtyvään lapseen ja Alpo sai rauhassa hommailla omiaan ja piirrellä piirustuksiaan.Kirjasta käy ilmi miehen monipuolinen lahjakkuus ja kiinnostus asioihin, jotka eivät jokaista yhdessä huoneessa ja yhdessä pihassa elänyttä maaseudun miestä kiinnosta. Kirja vahvistaa myös jo ennalta syntynyttä kuvaa siitä, että Alpo on varmasti maailman vaatimattomin mies - arvokkaita kunniamainintoja ja mitaleja on jo pitkä rivi, mutta ei hän niillä pröystäile. Kertoo kyllä kirjassa sydämensä olevan täynnä suurta kiitollisuutta.Alpon elämäntarina on aivan hämmästyttävä. 62-vuotiaana mies, joka aikaisemmin on matkustanut vain kerran armeijan aikana Tilkan sairaalaan, on yhtäkkiä reissannut enemmän kuin monet maailmankansalaisiksi itseään tituleeraavat. Hän on nähnyt ja hänelle on esitelty paikkoja, joista me muut emme edes tiedä saatikka, että osaisimme unelmoida niistä.Koivumäen kylän Alpo Alpeilla on kummallinen mielikuva, mutta aivan ihastuttava kuva kirjassa. Alpon eläimiä on ollut palatsien puutarhoissa ja maailmankuuluissa taidemuseoissa, ja silti taiteilija on edelleen vanha kunnon Alpo, joka saa inspiraationsa kirjojen kuvista ja muiden hylkäämästä romusta.Kautiaisen lisäksi kirjaa on ollut tekemässä joukko taiteen ja kulttuurin merkkihenkilöitä. Kirjaan on lainattu jo edesmenneen kuvataiteilija ja taidekriitikko Erkki Pirtolan teksti, jossa hän kuvailee saapumistaan ensimmäisen kerran Alpon savannille. Kiemurtajakäärme, sarvikuono - peltikötikkä ja Hakkapeliitta-raajaiset krokotiilit hämmästyttivät kriitikon.– Koivumäki on mitä parhain esimerkki pihamaataiteilun rajattomasta riemusta, siitä kuvanluomisen tarpeesta, joka muotoilee itsensä kaikkien sääntöjen ja oppineisuuksien ulkopuolella, Pirtola kirjoittaa.Taiteen tohtori ja nykyään Hämeenlinnan kaupungin lastenkulttuuripäällikkökertoo tekstissään saapuneensa ensimmäistä kertaa savannille vuonna 2002, jolloin hän oli nuori väitöskirjatutkija. Hän kuvailee Alpon tapaa tehdä töitään ja ITE-taiteelle leimallisia piirteitä. ITE on lyhennys sanoista itse tehty elämä ja se tarkoittaa Suomessa tehtyä kouluttamattomien taiteilijoiden arjen ympäristöissä syntyvää taidetta.– Alpo taivuttaa metallia, takoo peltiä, muotoilee autonrenkaiden kumia, silppuaa juomatölkkejä, sulattaa rehusäkkien muovia ja leikkaa silmiä varten läpinäkyvää muovia pulloista. Hän löytää eläimen osan öljypohjasta tai hakkaa jäntevän muodon peltikanisterista, Haveri ihasteli tekstissään.Toimittaja, filosofian tohtori ja taidekriitikkohakee kirjoituksessaan Alpo Koivumäen ja vuosina 1844–1910 eläneen ranskalaisen itseoppineen taiteilijan Henry Rousseaun töiden yhtymäkohtia. Hän kävi ensimmäisen kerran Koivumäen kylässä vuonna 2003, mukanaan sveitsiläinen valokuvaajaja ranskalainen taiteentuntijaPari vuotta tuon käynnin jälkeen del Curton suuria värivalokuvia Alpo Koivumäestä pihapiireineen oli esillä Pariisissa.– Palmut huojuvat ja villieläimet kirmaavat viidakossa Henry Rousseaun maalauksissa kuten Koivumäen pihasavannilla, kertoo Kivirinta kirjoittaneensa vuonna 2006 Helsingin Sanomissa.Kivirinta näkee molempien taiteilijoiden töissä samankaltaisen aihe- ja fantasiamaailman, jota voi vain hämmästellä ja nauttia niiden runollisuudesta. Hämmästyttävää on myös se, että Koivumäestä ja Pablo Picassosta kirjoitetaan samalla sivulla.Rousseaun töitä on edelleen esillä yli sata vuotta hänen kuolemansa jälkeen taidemuseoiden näyttelyissä ympäri maailmaa, on siis erittäin jännittävää miettiä, minkälaisen kädenjäljen Alpo Koivumäki jättää kansainväliseen taidehistoriaan.Emeritusprofessori Seppo Knuutila syventää lukijalle, mitä visuaalinen nykykansantaide eli ITE ilmentää.– Suomalainen ITE on ainutlaatuista omalla tavallaan, rosoista, ”eläimellistä”, ironista, sydämellistä ja kauempaa katsottuna eksoottista, Knuutila kirjoittaa.Hän tuo esille, että ITE-teoksia on mittaamaton kirjo ja teosten taianomainen voima tulee siitä, että niiden kautta avautuu visuaalinen maailma myös menneeseen. Alpon töiden hauskuutta hän kuvaa kertomalla pihansa leijonapariskunnasta, joilla on hernerokkasilmät.