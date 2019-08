Kauhajoki

Netti-ilmoitus toi urkuriksi Kauhajoelle

Kauhajoki

Kauhajoen

Oma sävellys esitykseen.

Veljesten yhteiskonsertteja.

seurakunnassa on tänä kesänä urkuja soittanut 27-vuotias. Mies on hyvin musikaalisesta perheestä, sillä hän itse aloitti jo pikkupoikana pianon soiton sisarustensa esimerkkiä seuraten ja hänen veljensäkruunattiin heinäkuussa tangokuninkaaksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt musiikkisaralla jo paljon.– Kaikki lähti siitä, kun rupesin hyvin nuorella iällä soittamaan pianoa ja menin soittamaan sitä musiikkiopistoon siinä viiden kuuden vuoden ikäisenä. Musiikista tuli jokapäiväistä ja soitin lukioon asti. Kaksikymmentävuotiaana innostuin yksinlaulusta ja myös kuoromusiikista. Johdin kolme vuotta Weljet-nimistä mieskuoroa Oulussa ja se oli minulle iso kokemus, Vatjus kertoi.Haapavedeltä kotoisin oleva kesäkanttori asuu Tampereella. Musiikin alalla häntä kiinnostaa kaikista eniten klassisen musiikin säveltäminen ja omia teoksia on jo olemassa. Hänellä on piirua vaille valmiina aineenopettajan opinnot luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja hän on aloittanut sävellysopinnot Tampereen Musiikkiakatemiassa.– Olen viimeisen kolme vuotta tehnyt klassista musiikkia ja teen parhaillaan orkestrointia kirjoittamalleni laulunäytelmälle. Se on tehty ensin kokoonpanolle, jossa on piano, sello ja kolme laulajaa. Marraskuussa teos esitetään orkesterin kanssa, mies paljasti.Kauhajoelle hän päätyi netti-ilmoituksen vuoksi.– Netissä oli paikka auki ja hain tehtävää. Olen ollut aina kiinnostunut seurakuntatyöstä ja ollut siinä mukana Oulussa ja Haapavedellä. Pääsin myös soittamaan urkuja enemmän, sillä olen harjoitellut niiden soittoa vain puoli vuotta. Vastaanotto on ollut lämmin ja täällä on ollut mukavaa olla töissä, hän jatkoi.Urkurin pesti alkoi toukokuussa ja Vatjuksen soittoa kuullaan Kauhajoella vielä elokuun puoleen väliin asti.Varsinaisia idoleita tai lempikappaleita Vatjuksella ei ole, mutta hän kertoi seuranneensa mielenkiinnolla suomalaisia säveltäjiä.– Eniten olen seurannut Jean Sibeliuksen elämänvaiheita, sekä muita suomalaisia säveltäjiä, kuten Toivo Kuulaa, miten hänen elämässään on käynyt.Oman muusikon uransa ohessa hän on tehnyt yhteistyötä myös veljensä Johanneksen kanssa.– Meillä on ollut yhteisiä konsertteja, joissa on ollut mukana myös sellisti tai jousikvartetti. Viime jouluna organisoin konserttimme Haapaveden kirkossa ja tuotin syksyllä CD:n, jossa Johannes on solistina ja minä sovitin kappaleet sekä johdin orkesteria, Vatjus luetteli.