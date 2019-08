Kauhajoki

”Tuplawhipiä pitää vielä harjoitella”

Kauhajoki

Lajissa on

Spinejä ja whipejä.

Suosittuja idoleita.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

kaksi eri tyylisuuntaa – parkki- ja street-scoottaus ja temppuja tehdään kaksipyöräisellä lajiin nimenomaan kehitetyllä temppupotkulaudalla. Parkissa on erilaisia ramppeja, hyppyreitä ja kouruja, joissa tehdään voltteja tai muita korkeita ilmatemppuja. Street-scoottauksessa käytetään esimerkiksi kaiteita, betonirakenteita ja portaita temppujentekoon. Erilaisia temppuja on valtava määrä ja niillä kaikilla on oma nimi.Temppupotkulautojen hinnat vaihtelevat noin 60 eurosta 300 euroon ja varusteina vähintään kypärä sekä erilaiset raajasuojat ovat suositeltavia.Kauhajoen RämäParkissa on joka päivä porukkaa harjoittelemassa huikeita temppuja. Vauhti on hurjaa ja hypyt korkeita. Vaikka seitsemän poikaa scoottailee yhtä aikaa, ei kukaan törmäile toisiinsa.Kymmenvuotiason harrastanut lajia parisen vuotta. Pojan mielestä se on kivaa ajanvietettä ja monta temppua on jo hallussa.– Mä scoottaan streetiä koululla, kylällä ja sitten täällä RämäParkissa. Osaan tosi hyvin tailwhipin ja barspinin, mutta tuplawhipiä pitää vielä harjoitella, poika luettelee ja opastaa toimittajaa lajin saloihin.– Tuplawhipissä hypätään ilmaan, pyöritetään lautaa näin kaksi kertaa ja siten takaisin kyytiin.Vauhdikas laji vaatii veronsa, mutta kolhut ovat olleet yllättävän vähäisiä.– Olen kaatunut ainakin sata kertaa, mutta on tullut vain haavoja, Latva-Panula kertoo.Kylällä näkee hyvin usein kokonaisa porukoita liikkumassa scootti-laudoilla ja tekeminen tuntuu olevan hyvin yhteisöllistä. Yhdeksänvuotiasaloitti harjoittelun, koska muutkin kaverit aloittivat ja nyt hän scoottailee joka päivä.– No pakko oli itekki alkaa. Vaikeinta on harjoitella uusia temppuja. Osaan ledgen ja taiwhipin, mutta tuplaa en vielä kunnolla, poika kertoo ja näyttää, kuinka kaiteella reilataan.Lajissa järjestetään tapahtumia ja kilpailuita sekä niin sanottuja jameja ympäri maailmaa. Tunnetut scoottaajat julkaisevat videoita osaamisestaan sosiaalisessa mediassa sekä YouTube-kanavalla.Kysyttäessä, ketä pojat eniten fanittavat, hetken supinan jälkeen nousevat esiin nimetja