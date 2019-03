Päivän lehti 1.3.2019

Kuka keksi saunan? Entä haiseeko pieru purkissa vielä kymmenen vuoden päästä?

Kuka keksi saunan? Tuure Alanne ja Kaspar Roto, 10 Sauna on niin vanha keksintö, ettei sen keksijästä ole tietoa. Monien keksintöjen historiassa on päässyt käymään niin, että useampi henkilö on toisistaan tietämättään saanut saman oivalluksen. Näin on käynyt myös saunan keksimisessä.