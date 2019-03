Lähestyvä brexit pani brittijohtajat pyörtämään kovat kantansa: Jos erosopimus ei mene pian läpi, on edessä lykkäys tai jopa uusi kansanäänestys

Päivän lehti 1.3.2019

Lähestyvä brexit pani brittijohtajat pyörtämään kovat kantansa: Jos erosopimus ei mene pian läpi, on edessä ly

Britannian EU-eropäivään eli brexitiin on enää vajaa kuukausi. Brexitin läheisyys on pakottanut brittipäättäjät höllentämään tiukkoja kantojaan. Niin konservatiivipääministeri kuin oppositiojohtajakin on joutunut myöntämään kuluvalla viikolla, että omaa linjaa pitääkin korjata.