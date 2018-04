Päivän lehti 1.5.2018

Tässä ovat Leijonat MM-kisoihin – mukana myös pari yllätystä

Suomen joukkue perjantaina käynnistyviin jääkiekon MM-kisoihin on nimetty. ”Kasassa oleva joukkue on erittäin iskukykyinen. Minulla on hyvä tunne tästä joukkueesta, josta paistaa oikeanlainen ennakkoluulottomuus ja raikkaus”, päävalmentaja Lauri Marjamäki toteaa Jääkiekkoliiton tiedotteessa.