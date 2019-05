Päivän lehti 1.6.2019

Pieni pala Italiaa

Kaksipäiväinen Little Italy festivaali on uusi italian kulttuuria esittelevä tapahtuma. Se tuo Suomeen italialaista musiikkia, taidetta, designia ja ruokaa eli kaikkea, mistä Italia on tunnettu ja arvostettu Suomessa sekä ympäri maailmaa.