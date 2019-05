Päivän lehti 1.6.2019

Kjell Westön Rikinkeltainen taivas -romaanista tehdään filmi ja tv-sarja

Kjell Westön romaanista Rikinkeltainen taivas (2017) tehdään elokuva ja tv-sarja. Ohjaajana on Claes Olsson, ja ensi-illan ajankohdaksi on ilmoitettu syksy 2020. Nordic Film Pool Ltd -yhtiö on saanut elokuvan tuotantoon Svenska Kulturfondenilta 200 000 euroa, säätiö kertoo tiedotteessaan.