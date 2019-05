Päivän lehti 1.6.2019

Iron Maiden -laulaja Bruce Dickinson esiintyy Oulussa marraskuussa

Brittiyhtye Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson saapuu oman yhden miehen show'nsa kanssa Ouluun. Qstock ja Live Nation järjestävät What does this button do? An evening with Bruce Dickinson -tapahtuman Madetojan salissa keskiviikkona 13. marraskuuta.