Päivän lehti 1.7.2019

Kaupungissa on jo Bulevardi

Kukahan lie keksinyt sanan kaupunkibulevardi? Maaseutubulevardeja ei kai ole olemassakaan. Wikipedian mukaan bulevardi on puistokatu, jolla puut ovat ajoratojen reunoilla, ja esplanadi on puistokatu, jolla puut ovat ajoratojen välissä. Stadissa on alun perin yksi kumpaakin, ja se saisi riittää.