Päivän lehti 1.8.2018

Vain terveysjätit pärjäävät sotessa

Pihlajalinna vetäytyy Jy­väskylän valinnanvapaus­kokeilusta (HS 30.7.). Potilaskohtainen korvaus on aivan liian pieni. Muilla alueilla korvaus on laskettu järkevämmin, mutta silti kokeiluihin on lähtenyt ani harvoja pienyrityksiä.