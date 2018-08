Päivän lehti 1.9.2018

Ruusujen aika tulee vielä

”Hän kuoli 1976, kahdeksan vuotta ennen kuin sinä synnyit!” Repliikki on Filminorin tekeillä olevasta uutuudesta, jolla on niin lupaava nimi kuin ”Ruusujen aika”. Sen ensi-ilta on luvattu ensi helmikuuksi, siis jonkin verran aikaisemmaksi sitä ajankohtaa, missä Ruusujen aika liikkuu.