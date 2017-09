Päivän lehti 1.10.2017

Ellen Thesleff maalasi kuin jumala ja kulki miesten vaatteissa – tietokirja ja romaani kertovat taiteilijasta,

Taide

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Thesleff

Elämäkerta

Schreck

Schreck

Thesleffin

Tervon

Kirjailija

Tervo