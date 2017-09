Päivän lehti 1.10.2017

Lihapaketteihin tulisi merkitä tieto ympäristövaikutuksista

Lihankulutus on saatava laskuun ympäristöongelmien ja ilmastokatastrofin pahenevien vaikutuksien ehkäisemiseksi. Erityisesti naudan- ja maidontuotanto tuottavat arviolta kaksi kolmasosaa kotieläinten kasvihuonekaasuista. Yksi kilo naudanlihaa kuluttaa 13 000 litraa vettä. Eläimet eivät voi hyvin tehotuotantotaloudessa, joka toimii riistämällä eläinten oikeuden lajityypilliseen elämään.



Ihmisten on saatava ja vaadittava läpinäkyvästi tietoa tuotantoketjun ilmastovaikutuksista, jotta jokainen voisi tehdä tietoisen ratkaisun mitä kuluttaa.



Kaikissa lihapaketeissa tulisi olla merkinnät ympäristöpäästöistä esimerkiksi lihakiloa kohden. Menetelmä on sama kuin tupakka-askien kuvissa ja varoituksissa – moni tekisi varmasti ympäristö­ystävällisemmän valinnan, jos häntä informoitaisiin tosiasioista.



Tietoa sisältävien etikettien lisäksi lihavero on vihdoin saatava voimaan. Miksi emme näytä esimerkkiä muille maille tulevaisuuden kannalta näin tärkeässä asiassa?



Elisa Husu



Helsinki