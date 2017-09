Päivän lehti 1.10.2017

Digiloikka jää lyhyeksi, koska opettajat eivät osaa käyttää tekniikkaa

Ehkä

Tiedän

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Huvittavin

Kirjoittaja on 9.-luokkalainen tet-harjoittelija Oulun­kylän yhteiskoulusta.

asiasta päättäneet korkeammat tahot olettivat, että digiloikka sujuisi hyvin. Todellisuus on ollut toista.Me oppilaat joudumme säännöllisesti neuvomaan opettajille, kuinka esimerkiksi Word-asiakirja avataan lukumuodosta muokattavaksi.Tavallista on sekin, että kysymme, voisiko tämän esseen tehdä sähköisessä muodossa, mutta saamme vastaukseksi, että kaikki tietokoneet ovat jo toisilla ryhmillä käytössä. Joko välineitä ei ole tai sitten niitä ei osata käyttää.oppilaita, jotka ovat kyllästyneet tietokoneiden kanssa tappelemiseen ja pyytäneet saada kirjoittaa esseensä käsin konseptipaperille. Ja niitä, jotka eivät ole pystyneet osallistumaan kunnolla opetukseen, koska heidän kännykkänsä netti­yhteys on ollut liian hidas tai puhelimesta on ollut akku loppu.Eikös koulun pitänyt tarjota meille opiskeluvälineet vielä näin peruskoulun puolella?Jos tämä on tällaista jo peruskoulussa, auta armias mitä lukiossa on luvassa.Itselläni on joskus, kiitos sähköisten projektien, mennyt koko ilta yhden ainoan dian tekemiseen, koska kotikone on täytynyt päivittää, kun en ole sillä pystynyt edes Powerpoint-esitystä avaamaan. Ja sekin vain siksi, että ryhmämme ei ole ehtinyt koulussa tekemään projektia loppuun, kun koulun koneet tai nettiyhteys eivät ole suostuneet toimimaan. Puhumattakaan niistä kerroista, kun olemme odottaneet käsi pystyssä apua vain todetaksemme, että eiväthän nämä kaikki opettajatkaan osaa auttaa.Tässä lienee reilua sanoa, että on myös toisenlaisia opettajia. Muutamat jopa ymmärtävät ja osaavat. Yleisin ohje taitaa kuitenkin olla: ”Käynnistä kone uudelleen ja odota vähän aikaa.”tapaus lienee eräältä tunnilta, kun yritimme katsoa Yle Areenasta ohjelmaa emmekä saaneet ääniä toimimaan. Lopulta, noin puolen tunnin etsimisen jälkeen, syyksi paljastui, että opettaja oli vain unohtanut kääntää äänet päälle taulun kaiuttimista. Joten ennen kuin hankitte kouluumme viisitoista kärryä tietokoneita ja uusia älytauluja, josko varmistaisitte, että opettajat osaavat käyttää niitä.