Päivän lehti 1.10.2017

Sebastian Vettelin MM-toiveet murenemassa – ”En usko sen paremmin hyvään kuin huonoon onneen”

Kuala Lumpur.

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ferrarin

Vettelin

Mercedeksen

Valtteri Bottas