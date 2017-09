Päivän lehti 1.10.2017

Helsinki on lääkevirastolle syrjäinen paikka

Keskisuomalaisen

Pohjalaisen

mukaan Euroopan lääkevirastolle EMA:lle oikea paikka olisi Keski-Euroopassa. Helsinki tavoittelee Lontoosta siirtyvää virastoa.”Helsinki on virastolle syrjäinen paikka. Viraston työntekijöillä kuluisi paljon aikaa matkustamiseen Helsingin ja Brysselin sekä alan eurooppalaisten keskittymäkaupunkien välillä. Tämä toisi turhia kuluja”, lehti arvioi.”Helsinki olisi myös hankala perheille. Viraston työntekijöiden puolisoiden olisi vaikea saada työpaikkaa Helsingistä, sillä kaupunki on pieni, kieli outo ja työmarkkinat rajoittuneet.”Lehti vertaa EMA:aa Fimeaan, jonka ”aitoa pääpaikkaa” hallitus ei lopulta alueellistanut Kuopioon.”Ollaksemme kansallisesti linjakkaita, nyt on syytä olla sitä mieltä, että EMA:lle paras paikka on Keski-Euroopassa eikä alueellistaminen ole perusteltua. Kuopio on muuten lähempänä Helsinkiä kuin Helsinki Keski-Eurooppaa.”mukaan kaupungit ovat entistäkin suurempi ajuri Suomen kasvussa.”Kaupunkien merkitystä pohdittaessa tulisi miettiä myös sitä, minkälaisen panoksen kukin niistä tuo laajemmin vaikkapa kansantalouteen. Pelkästään maaseudun näivettämiseen niiden kasvu ei saa perustua.”