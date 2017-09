Päivän lehti 1.10.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Formula 1:n MM-sarjan kilpailun 15/20, Malesian gp:n aika-ajo:1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.30,076, 2) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,045 sekuntia jäljessä, 3) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,465, 4) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,519, 5) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,682, 6) Esteban Ocon Ranska, Force India –1,402, 7) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –1,506, 8) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1,531., Britannia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 3 miljoonaa puntaa:Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 70:198 lyöntiä (12 alle par): Robert Karlsson Ruotsi 66+65+67204 (–6): Mikko Korhonen Suomi 64+73+67, Mikko Ilonen Suomi 64+68+72 (jaettu 25. sija).HJK–PS Kemi 4–0 (2–0)39. Akseli Pelvas 1–0, 45. Filip Valencic 2–0, 62. Ousman Jallow 3–0, 90+1. Jallow 4–0.Erotuomari: Toni Pohjoismäki.Yleisöä: 3151.HJK: Markus Uusitalo, Rafael Scapini De Almeida, Faith Friday Obilor (v), Valtteri Vesiaho, Juha Pirinen, Anthony Annan (52. Rasmus Schüller), Filip Valencic, Lucas Lingman, Evans Mensah (61. Ousman Jallow), Akseli Pelvas, Atomu Tanaka (75. Vincent Onovo).Ilves–FC Lahti 2–1 (2–0)RoPS–JJK 2–0 (1–0)Honka–AC Oulu 4–1 (1–1), Jaro–Haka 4–2 (1–0), KPV–EIF 3–0 (1–0), OPS–TPS 1–2 (0–0)liiga: Ylempi loppusarja:Pallokissat–HJK 1–1 (1–0), TPS–PK-35 Vantaa 2–3 (2–0)Valioliiga:Chelsea–Manchester C 0–1, Huddersfield–Tottenham 0–4, Bournemouth–Leicester 0–0, Manchester U–Crystal Palace 4–0, Stoke–Southampton 2–1, West Bromwich–Watford 2–2, West Ham–Swansea 1–0.HIFK–KooKoo 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)JYP–HPK 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)Kärpät–Ilves 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)Pelicans–KalPa 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)SaiPa–Tappara 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)Jukurit–Sport 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)TPS–Lukko vl. 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)Hermes–Peliitat 4–5 (2–0, 0–1, 2–4), IPK–SaPKo 3–2 (1–1, 1–0, 1–1), Jokipojat–RoKi 2–1 (0–0, 0–1, 2–0), K-Vantaa–KeuPa HT 4–5 (1–1, 2–1, 1–3), LeKi–TuTo ja. 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–1)Kunlun–Avtomobilist 2–1 (1–1, 0–0, 1–0), Traktor–Barys 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)liiga:Ilves–Lukko 8–1 (1–0, 4–1, 3–0), KalPa–KJT 5–2 (4–0, 1–0, 0–2), Kuortane–Blues 2–6 (0–0, 2–3, 0–3)Korisliiga:BC Nokia–Espoo United 90–87 (40–52)Korisliiga:Kouvottaret–Vimpelin Veto 76–84 (36–33), Espoo Basket Team–Forssan Alku 64–76 (30–38), Äänekosken Huima–Tapiolan Honka 57–90 (26–49)SM-liiga:HIFK–ÅIFK 33–29 (19–16)SM-sarjaDicken–HIFK 29–16 (15–9)Mestaruusliiga:Hurrikaani–PerPo 3–2 (25–19, 25–17, 27–29, 19–25, 15–12), Leka Volley–Isku 3–0 (25–19, 25–16, 25–21), Vantaa Ducks–Sampo 1–3 (21–25, 22–25, 25–19, 20–25)6. lähtö, Toto76-1, sh 2140 m Huippudivisioonakarsinta: 1) Larvan Hurmos/Ari Moilanen 24,1a (1,77), 2) Mysteerio 24,1a (7,29).3) Sävel-Taika 24,6a (5,98).poissa: 1, 8, 12. Toto (6-2-5): 1,77 1,24-1,83-1,44 6,71.7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2140 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) William Pine/Tapio Perttunen 13,6a (7,63), 2) Inspis Arioso 13,7a (4,75).3) Haras du Pin 13,7a (30,84).Toto (7-1-4): 7,63 2,25-1,89-3,06 16,89. Troikka: 450,76.8. lähtö, Toto76-3, sh 4160 m Pilvenmäki Maraton: 1) Köppinen/Ari Moilanen 26,3 (1,32), 2) Vixen 26,6 (8,74).3) Rolling 28,3 (39,37). poissa: 9. Toto (6-7-1): 1,32 1,18-1,50-3,46 3,29.9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1 TROIKKA-2, lv 2140 m Tammalähtö: 1) J.A. Ninja/Hannu Torvinen 15,0a (4,17), 2) Erica Nyx 15,0a (13,02).3) Aira Cloc 15,1a (8,0). poissa: 7. Toto (10-9-12): 4,17 1,92-2,58-2,39 16,01. Toto4 voitto-osuus: 7,50. Troikka: 234,61.10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-3, lv 2140 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Zeus Kemp/Hannu Torvinen 13,0a (2,63), 2) Robin Roof* 13,2a (3,39).3) Black Dunnock 13,4a (25,04). poissa: 9. Toto (6-5-4): 2,63 1,47-1,48-3,27 4,23. Toto4 voitto-osuus: 9,90. Troikka: 52,58.11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2140 m XLV Tammavaltikka: 1) Dionne Sisu*/Tomi Haapio 13,5a (35,71), 2) Venice 13,6a x (3,81).3) Yahuu Hoss 13,6a (24,0).Toto (8-3-9): 35,71 4,44-1,88-4,03 52,70. Toto4 voitto-osuus: 313,20.12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-4, sh 2140 m Tähtidivisioonakarsinta: 1) Lissun Eerikki/Ari Moilanen 24,3a (4,95), 2) Ilon Ari 24,4a (8,19).3) Tulinko 24,5a (6,7). Toto (12-4-6): 4,95 2,29-2,07-2,55 14,56. Toto4 voitto-osuus: 709,60. Troikka: 170,43. Päivän Duo: 8-12, kerroin: 239,06.Toto4 pelivaihto 53499,60 e, voitto-osuus 709,60 e. Toto76 pelivaihto 336629,50 e, voitto-osuus 2701,70 e. Pelivaihto 758639,90 e,liiga:SB Welhot–Oilers 3–4, LASB–Koovee 3–6, Indians–OLS 3–6, Steelers–Classic 3–16.liiga:Koovee–Classic 2–6, SB-Pro–ÅIF 16–2, PSS–EräViikingit 8–2, TPS–O2-Jyväskylä 12–2., Sveitsi: Maailmancupin 4/4 kierros, keskimatkat:Miehet, 5,5 km: 1) Matthias Kyburz Sveitsi 33.31, 2) Daniel Hubmann Sveitsi 34.27, 3) Emil Svensk 35.28, 4) Olav Lundanes Norja 35.55, ,...suomalaisia: 32) Olli Taivainen 38.56, 36) Elias Kuukka 39.33, 42) Olli Ojanaho 40.03.Cupin loppujärjestys: 1) Matthias Kyburz 588 pistettä, 2) Lundanes 468, 3) Hubmann463, ,...suomalaisia: 23) Portin 139, 38) Ojanaho 87, 41) Taivainen 76, 45) Miika Kirmula 64, 47) Otto Simosas 61.Naiset, 4,7 km: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 35.09, 2) Elena Roos Sveitsi 36.24, 3) Natalia Gemperle Venäjä 36.58, 4) Karolin Ohlsson Ruotsi 37.13,...suomalaisia: 14) Anna Haataja 39.21, 22) Venla Harju 40.14, 23) Sari Anttonen 40.21, 25) Saila Kinni 40.48, 28) Sofia Haajanen 41.06,Cupin loppujärjestys: 1) Alexandersson 679, 2) Gemperle 610, 3) Sabine Hauswirth Sveitsi 450, 4) Bergman 426, 7) Venla Harju Suomi 334...suomalaisia: 10) Anttonen 227, 13) Marika Teini 212, 14) Rantanen 204.Kv. Nebelhorn Trophy -kilpailu, olympiakarsinta:Naiset, lopputulokset vapaaohjelman jälkeen: 1) Kailani Craine Australia 167,45, 2) Matilda Algotsson Ruotsi 167,01, 3) Alexia Paganini Sveitsi 155,98, 6) Viveca Lindfors Suomi 154,10. Kilpailun kuusi parasta hankki maapaikan olympiakisoihin. Lindfors oli karsineista viides, sillä Saksalla oli jo maapaikka.Jäätanssi, lopputulokset vapaaohjelman jälkeen: 1) Penny Coomes/Nicholas Buckland Britannia 177,13, 2), 9) Cecilia Törn/Jussiville Partanen Suomi 138,35. Kilpailun kuusi parasta paria hankki maapaikan olympiakisoihin.15.16 Suunnistuksen mc: Grindelwald17.15 Käsipallon SM: Cocks-BK-4615.00 MM-rallicross: Estering17.00 Lentopallo: Nurmon Jymy-LiigaPloki22.30 F1: Osakilpailu, Malesia (kooste)10.00 F1: Osakilpailu, Malesia11.30 Tennis: ATP 250, Chengdu19.00 Golf: Presidents Cup12.30 Supersport: Magny-Cours14.00 Superbike: Magny-Cours15.00 Mäkihypyn kesä-GP: Hinzenbach16.45 Pyöräily: Tour de l’Eurométropole20.00 MLS: Philadelphia-Seattle10.45 Pyöräily: Tour of Almaty15.20 Supersport 300: Magny-Cours15.45 Pyöräily: Gran Premio Bruno Beghelli17.30 Blancpain Endurance Series: Barcelona14.00 Valioliiga: Arsenal-Brighton16.15 Valioliiga: Everton-Burnley18.30 Valioliiga: Newcastle-Liverpool21.45 La Liga: Real Madrid-Espanyol16.00 Serie A: Benevento-Inter19.00 Serie A: Milan-Roma21.45 Serie A: Atalanta-Juventus09.00 F1-veneet: Osakilpailu, Liuzhou13.30 Serie A: Napoli-Cagliari16.30 NFL: Miami-New Orleans20.00 NFL: New England-Carolina23.25 NFL: Denver-Oakland03.30 NFL: Seattle-Indianapolis13.00 La Liga: Real Sociedad-Real Betis17.15 La Liga: Barcelona-Las Palmas19.30 La Liga: Valencia-Athletic22.00 Ligue 1: Nice-Marseille16.00 KHL: Jokerit-Severstal00.00 NHL Preseason: Philadelphia-NY Islanders14.00 European Tour: British MastersPerjantai 29. 9.Päänumerot: 2, 12, 15, 29, 44Tähtinumerot: 7, 10Päiväarvonta (30.9.): 2, 12, 16, 17, 19, 20, 29, 31, 35, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 62, 65, 67, 68, Kunkkunumero: 47Ilta-arvonta (30.9.): 2, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 54, 62, 65, 70, Kunkkunumero: 26Oikea rivi: 1X1 X12 2X1 2X1 XJokerinumero: 7 5 4 0 0 7 9Oikeat numerot: 6, 9, 11, 16, 28, 34, 37Lisänumero: 22, Tuplausnumero: 2Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 4 kpl voitto-osuus 50 181,70 e, 6 oikein 2 358,10 e, 5 oikein 47,80 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e