Kuuden kilon kurkku ja 144 kilon kurpitsa – jättikasvisten SM-kisoissa käytiin tiukka kilpa siitä, kenen kasvis on kaikkein suurin

Päivän lehti 1.10.2017

Kuuden kilon kurkku ja 144 kilon kurpitsa – jättikasvisten SM-kisoissa käytiin tiukka kilpa siitä, kenen kasvi

Tomaatti

Tällaisia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mikä

Laura

Sään

Jättimäisiä