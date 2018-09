Päivän lehti 1.10.2018

Sairaanhoitajille pääkaupunkilisä ei olisi pahitteeksi

Olen saanut tietooni, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on ollut aika ajoin hankalia tilanteita operatiivisesti johtuen muun muassa puuttuvista sairaanhoitajista. Leikkauksia on jouduttu perumaan ja potilaiden hoito on viivästynyt päivystyksellisiä leikkauksia lukuun ottamatta.