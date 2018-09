Päivän lehti 1.10.2018

Helsinki edistää esteettömyyttä

Aino Virkkunen kirjoitti (HS Mielipide 13.9.), että Helsinki on tyly kaupunki huonosti liikkuville. Korjattavaa on varmasti, mutta toisaalta Helsinki on tehnyt vuosia työtä esteettömyyden puolesta.