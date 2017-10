Päivän lehti 1.11.2017

Palveluseteli ei sovi erikoissairaanhoitoon

on kirjoitettu kyllästymiseen asti, mutta yksi tärkeä näkökulma on jäänyt mielestäni epäselväksi: maksajan ja hoidon tehon suhde. Verovaroin rahoitetun sairaanhoidon tarkoituksena on tuottaa kansanterveyden kannalta mahdollisimman paljon hyötyä. Sen sijaan yksityisen sairaanhoidon tarkoituksena on tuottaa omistajille voittoa, ­mutta kuten kaikessa markkina­taloudessa, voiton tekeminen onnistuu vain, jos on riittävästi tyytyväisiä asiakkaita.Asiakas maksaa. Julkisessa terveydenhuollossa maksajia olemme me kaikki, yksityisessä pääosin yksittäinen sairas ihminen. Yksityispuolella potilas päättää, onko hän valmis maksamaan tutkimuksista ja hoidoista niistä vaaditun hinnan.Silloin tällöin potilas haluaa tutkimuksen tai hoidon, jota lääkäri ei edes suosittele. Toisinaan käytetään hoitoa, jonka tehoa ei ole vakuuttavasti todistettu. Kummassakaan ei ole ­mitään väärää, potilas päättää, mihin hänen rahansa käytetään.Sen sijaan julkisella puolella potilas ”joutuu” luottamaan siihen, että hänen saamansa hoito on kyseiseen tilanteeseen sopivin. Tuo hoito on lähes täysin muiden maksama. Siksi on tärkeää, että se on vaikuttavaa. Vaikuttavuuden arviointi ei ole helppoa. Siihen tarvitaan asiantuntemusta, joka taas on harvojen hallussa. Nämä harvat ovat lääkäreitä, mutta heistäkin vain pieni osa. Käytännössä he ovat aina julkisten yliopistosairaa­loiden ja joskus keskussairaaloiden suppean alueen asiantuntijoita.Kokoomuksen ajamassa palvelusetelimallissa hoidon järkevyydestä päättäminen siirtyy taholle, jolla ei ole asiantuntemusta tai puolueettomuutta päättää siitä: terveyskeskus- tai yksityislääkärille, potilaalle tai jollekin muulle maallikolle.Mikäli palvelusetelimallista haluttaisiin toimiva, pitäisi ensin luoda tiukat kriteerit sille, mikä hoito on kustannustehokasta ja missä tilanteessa. Tämä ei ole onnistunut kunnolla vielä missään. Siten ainoa keino tuottaa kansanterveyden kannalta tehokasta erikoissairaanhoitoa on tehdä se verovaroin rahoitetuissa sairaaloissa. Tämä johtaa mahdollisimman tasa-arvoiseen järjestelmään, jossa kaikki suomalaiset saavat niin hyvää hoitoa kuin kussakin taloudellisessa tilanteessa on mahdollista.Se, joka haluaa parempaa (mitä se sitten onkin), maksaa sen ­itse joko omaa lompakkoa avaamalla tai hankkimalla vakuutuksen. Epätasa-arvoa? Kyllä, mutta maailma ei ole täydellinen.