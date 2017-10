Päivän lehti 1.11.2017

Soten alkuperäinen tavoite tuntuu unohtuneen

Sote-prosessi käynnistettiin tiettyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kustannuksia piti säästää, hoidon tasoa nostaa, hoitoprosesseja virtaviivaistaa ja eri toimijoiden yhteistoimintaa kehittää. Prosessin nyt kestettyä jo vuosia ja sote-tuoksinan edelleen jatkuessa vaikuttaa siltä, että sekä poliitikoilta että meiltä muiltakin on päässyt jo unohtumaan, mitä tällä uudistuksella itse asiassa tavoiteltiin.



Suurimmat kiistat ovat liittyneet keskustan ajamaan maakuntamalliin ja kokoomuksen ajamaan yritysten roolin vahvistamiseen. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan kuulu soten alku­peräisiin tavoitteisiin.



Hallituksen on nyt uudelleen täsmennettävä, mitä myönteisiä muutoksia sote-uudistuksella halutaan saada aikaan. Jokaisen tavoitteen osalta on määriteltävä kunnolliset mittarit, joiden avulla kehitystä seurataan. Ja tulevina vuosina meille on kerrottava avoimesti, missä määrin on onnistuttu – tai epäonnistuttu – etenemään tavoitteiden suuntaisesti.



Lauri Haavisto



kauppatieteiden maisteri, Helsinki