Päivän lehti 1.11.2017

Laadukkaita vaatteita ei saa enää mistään

Kaupoista on nykyään hyvin vaikea löytää laadukkaita ja kestäviä vaatteita. Ärsyttää, kun vaatteista on tehty melkeinpä kertakäyttöisiä.



Ensimmäinen konepesu koituu monen uuden vaatteen kohtaloksi, kun saumat alkavat löystyä, langanpätkät pomppaavat esiin tai tuote menettää alkuperäisen muotonsa. Mate­riaalit ovat niin huonoja, että kankaaseen tulee nyppyjä jo muutamassa viikossa.



Ymmärrän, miksi vaatebisnes on kehittynyt tähän suuntaan. Miksi panostaa kunnollisiin materiaaleihin, kun vaatteet menevät muutenkin kaupaksi? Miksi kiinnittää huomiota laadukkaaseen työnjälkeen, kelvollisiin työoloihin, työntekijöiden hyvinvointiin ja palkkaan tai mihinkään muuhun, mikä vaikuttaa kaupan hyllylle päätyvän tuotteen laatuun sen eettisyydestä puhumattakaan, kun kukaan ei kuitenkaan valita?



Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi suostumme tähän.



Nenne Bäckmann



opiskelija, Helsinki