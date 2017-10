Päivän lehti 1.11.2017

Venäjälle olisi uhkapeliä kajota Suomen vaaleihin

Kaleva

äimistelee puolustusministeriön yhteydessä toimivan turvallisuuskomi­tean asiantuntijoiden pohdintoja (HS 28.10.) Venäjän mahdollisista vaikutuskeinoista Suomen tuleviin presidentinvaalei­hin. Sosiaalisen median operaatioiden ja joidenkin poliitikkojen tukemisen ohella listalla olivat salamurha ja terrori-isku.”Listattujen vaikutustapojen perusteella joutuu kysymään, lukeeko osa eksperteistä enemmän Ilkka Remestä kuin vakavasti otettavia viestimiä.””Arvailua on lähinnä siitä, voittaako Sauli Niinistö suoraan ensimmäisellä vai vasta toisella kierroksella. Samat uutiset tunnetaan itärajan takana. Presidentinvaalien juoni on tuskin enää muutettavissa millään trolli- tai agenttioperaatiolla.””Venäjän näkökulmastakin vaikutusyritykset olisivat poliittista uhkapeliä, joka helposti kääntyisi sitä itseään vastaan. Vaikka esimerkiksi näyttää siltä, että Venä­jä avitti likaisin tempuin mieleisensä miehen Yhdysvaltain johtoon, operaation loppulasku näyttää jo kääntyneen ­Kremlille tappiolliseksi.””Kiusallista etenkin informaatiovaikuttamisesta puhuttaessa on kuitenkin se, että suomalaisia tunnutaan pitävän helposti höynäytettävänä kansakuntana – sellaisina tsuhnina, joina venäläisissä tarinoissa aikoinaan esiinnyimmekin. Nyt näin tuntuvat ajattelevan omat eksperttimme.”