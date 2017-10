Päivän lehti 1.11.2017

Yuja Wangin etunimi on Yuja, sukunimi Wang

30. lokakuuta sivulla B 4 Yuja Wang -haastattelussa mainittiin virheellisesti, että Wang olisi sinuttelumuoto. Yleensä kiinalaisissa nimissä sukunimi on ensin, mutta taiteilija on kääntänyt nimensä lännessä länsimaiseen muotoon Yuja Wang, jossa sukunimi on etunimen jälkeen.