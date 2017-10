Päivän lehti 1.11.2017

Päiväkodin nokkela keksintö vaatii vain palan teippiä ja hieman rohkeutta – Lauluviiva saa lapset esiintymään

Kuvittele

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kallius

Vaikka

Franzeniassa