Päivän lehti 1.11.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Tv-urheilua

Rahapelejä

NY Islanders–Las Vegas 6–3 (1–2, 2–0, 3–1)Philadelphia–Arizona ja. 3–4 (0–2, 0–0, 3–1, 0–1) P: Valtteri Filppula 0+1Columbus–Boston vl. 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 0–0, 2–0) C: Markus Nutivaara 0+2, B: Tuukka Rask 29/32 torjuntaa.Ottawa–Montreal 3–8 (2–4, 1–2, 0–2) M: Artturi Lehkonen 2+0Florida–Tampa Bay 5–8 (2–3, 1–3, 2–2) F: Aleksander Barkov 1+3, Antti Niemi 16/18 torjuntaa.St. Louis–Los Angeles 4–2 (0–0, 3–2, 1–0), Vancouver–Dallas ja. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1), San Jose–Toronto 3–2 (0–1, 1–0, 2–1).Amur–Ak Bars 3–1 (0–1, 3–0, 0–0) Am: Juha Metsola 26/27 torjuntaa.Admiral–Salavat 5–1 (0–0, 3–0, 2–1) U: Joonas Kemppainen 0+1Kunlun–Neftehimik 2–0 (0–0, 0–0, 2–0), Avtomobilist–Lada 6–4 (2–1, 1–1, 3–2), Lokomotiv–Severstal 0–1 (0–0, 0–1, 0–0), Dinamo Mn–Spartak vl. 5–4 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 1–0) Spartak: Ville Lajunen 0+1Dinamo Msk–Torpedo vl. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1), SKA–Riian Dinamo 3–2 (1–1–0, 1–1) SKA: Mikko Koskinen 22/24 torjuntaa R: Anssi Salmela 0+1liiga CHL, neljännesvälierät:JYP–Tappara 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)Pistemiehet: J: Michel Miklik 1+0, Antti Suomela 1+0, Jani Tuppurainen 1+0, Juha-Pekka Hytönen 0+1, Joonas Nättinen 0+1, T: Juhani Jasu 1+0, Tomas Zaborsky 0+1, Kristian Kuusela 0+1.Neljännesvälierien 2. ottelut pelataan 7. marraskuuta.Boston–San Antonio 108–94, Miami–Minnesota 122–125, New York–Denver 116–110, Memphis–Charlotte 99–104, Houston–Philadelphia 107–115, New Orleans–Orlando 99–115, Utah–Dallas 104–89, Portland–Toronto 85–99, LA Clippers–Golden State 113–141.Suomen cupin välierät:ÅIFK–Dicken 16–35 (7–16), HIFK–Atlas 38–22 (24–11)Loppuottelu: 3.12. HIFK–Dicken18.30 Liiga: Ilves-Ässät19.00 Ravit: Toto65, Vermo12.00-23.30 Tennis: Masters 1000, Pariisi07.15 Pyöräily: Tour of Hainan08.45 ja 13.30 Snooker: International Championship19.00 Mestarien liiga: Besiktas-Monaco21.45 Mestarien liiga: Tottenham-Real Madrid21.45 Mestarien liiga: Liverpool-Maribor21.45 Mestarien liiga: Napoli-Man City04.05 NHL: Anaheim-Toronto21.45 Mestarien liiga: Dortmund-Apoel02.35 NHL: Edmonton-Pittsburgh14.30 KHL: Sibir-Jokerit02.05 NHL: Chicago-Philadelphia21.45 Mestarien liiga: Sevilla-Spartak Moskova02.05 NHL: Chicago-Philadelphia04.35 NHL: San Jose-NashvillePäiväarvonta (31.10.): 6, 14, 17, 19, 27, 30, 40, 42, 46, 48, 50, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, Kunkkunumero: 6Ilta-arvonta (31.10.): 3, 6, 7, 8, 10, 17, 24, 26, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 53, 54, 57, 62, 65, 69, Kunkkunumero: 36