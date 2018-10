Päivän lehti 1.11.2018

Ruokasuhde: tutkiva

”Lihan merkitys on muuttumassa. Se ei voi pysyä samanlaisena itsestäänselvyytenä kuin nyt.” Tätä mieltä on Helsingin yli­opiston uusi ruokakulttuurin professori Mari Niva, jonka keskeisimpiin tutkimuskohteisiin kuuluu kestävä syöminen. Aihe on ajankohtainen.