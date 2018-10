Päivän lehti 1.11.2018

Auton voi matkan ajan pitää lentoasemalla

Helsingin lentoasemalla on toistaiseksi paikoitustiloja noin 500–600 autolle. Lähellä asemarakennusta olevilla paikoilla on pysäköinti sallittu vain puolen–kahden tunnin ajaksi. Kauempana on paikkoja, joilla ei ole aikarajoitusta. Sinne voi jättää autonsa vaikkapa matkan ajaksi.